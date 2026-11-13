За два месяца экипажи "фантомов" зафиксировали более 112 тыс. нарушений скорости - МВД
Киев • УНН
Экипажи "фантомов" за более чем два месяца выявили 112 тысяч нарушений скорости. Их планируют переместить из Киева и области в другие города.
Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что с сентября экипажи "фантомов" зафиксировали более 112 тыс. нарушений скоростного режима. Об этом Выговский заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передает УНН.
Детали
Запустили "фантомы", которые чуть более чем за 2 месяца зафиксировали 112 тыс. нарушений скоростного режима. Работаем над увеличением количества таких автомобилей. Хочу сказать, что мы планируем переместить "фантомы" и в другие регионы. Сейчас они работают в Киеве и области, поедут в другие крупные города
Министр также призвал депутатов не откладывать вопросы безопасности на дорогах и увеличить штрафы за превышение скорости, поскольку, по его словам, "штраф за превышение скорости остался на уровне стоимости двух-трех чашек кофе".
Напомним
В Украине планируют увеличить количество автомобилей "Фантом" и расширить территорию их работы.