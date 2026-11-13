За два месяца экипажи "фантомов" зафиксировали более 112 тыс. нарушений скорости - МВД

$45.380.0650.340.14
ukenru
Эксклюзив
07:50 • 11966 просмотра
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
07:10 • 15796 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
06:45 • 15996 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:20 • 17042 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
05:22 • 15964 просмотра
Обмен пленными, привлечение Европы и последующие встречи: Зеленский оценил результаты переговоровPhoto
13 ноября, 02:19 • 21331 просмотра
Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф
12 ноября, 23:44 • 18923 просмотра
Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер
12 ноября, 23:16 • 16119 просмотра
Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области
12 ноября, 22:20 • 16093 просмотра
ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский
12 ноября, 21:11 • 16544 просмотра
Уиткофф и Кушнер встретились с Зеленским в Дублине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В российском Волгограде после атаки дронов загорелся нефтеперерабатывающий заводVideo13 ноября, 00:15 • 11635 просмотра
Атака на Ровно: в многоэтажке вспыхнули две квартиры, пятеро раненыхPhoto13 ноября, 00:46 • 7412 просмотра
Предполагаемая китайская шпионка, с которой глава Nvidia состоял в отношениях, вернулась в Пекин — Bloomberg13 ноября, 01:17 • 13150 просмотра
В Комышувах россияне дважды обстреляли спасателей во время поисковых работPhoto13 ноября, 01:48 • 10414 просмотра
Лицемерие, которым прикрывается Путин: DeepState — о гуманитарной миссии в Константиновке03:23 • 9376 просмотра
публикации
Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура
Эксклюзив
07:50 • 11957 просмотра
Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУPhoto
Эксклюзив
07:10 • 15788 просмотра
Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратахPhoto
Эксклюзив
06:45 • 15989 просмотра
Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба
Эксклюзив
06:20 • 17034 просмотра
В Украине протестировали аналоги Mavic: какие характеристики проверяли12 ноября, 20:47 • 24708 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Олег Кипер
Антониу Кошта
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Гарри Кейн установил уникальное достижение сборной АнглииVideo12 ноября, 20:54 • 14380 просмотра
После заявления об отставке: СМИ нашли ещё одну любовницу гендиректора Nvidia Дженсена Хуанга12 ноября, 20:12 • 15320 просмотра
Барабанщик Duran Duran Роджер Тейлор покидает группу — стала известна причина12 ноября, 18:16 • 15856 просмотра
Украинка Екатерина Садурская установила мировой рекорд во фридайвингеPhotoVideo12 ноября, 17:20 • 23946 просмотра
Европейское исследование выявило 900 миллионов галактик, а также тайны «тёмной Вселенной» — СМИ12 ноября, 16:51 • 16976 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Financial Times
SpaceX Starship

За два месяца экипажи "фантомов" зафиксировали более 112 тыс. нарушений скорости - МВД

Киев • УНН

 • 630 просмотра

Экипажи "фантомов" за более чем два месяца выявили 112 тысяч нарушений скорости. Их планируют переместить из Киева и области в другие города.

За два месяца экипажи "фантомов" зафиксировали более 112 тыс. нарушений скорости - МВД

Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил, что с сентября экипажи "фантомов" зафиксировали более 112 тыс. нарушений скоростного режима. Об этом Выговский заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября, передает УНН.

Детали

Запустили "фантомы", которые чуть более чем за 2 месяца зафиксировали 112 тыс. нарушений скоростного режима. Работаем над увеличением количества таких автомобилей. Хочу сказать, что мы планируем переместить "фантомы" и в другие регионы. Сейчас они работают в Киеве и области, поедут в другие крупные города

- сказал Выговский.

Министр также призвал депутатов не откладывать вопросы безопасности на дорогах и увеличить штрафы за превышение скорости, поскольку, по его словам, "штраф за превышение скорости остался на уровне стоимости двух-трех чашек кофе". 

Напомним

В Украине планируют увеличить количество автомобилей "Фантом" и расширить территорию их работы.

Павел Башинский

ОбществоАвто
Законы
Вигивский Иван Михайлович
Алексей Белошицкий
Дорожно-транспортное происшествие
Верховная Рада
Украина
Киев