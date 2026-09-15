Роботу “Фантомів” в Україні планують розширити ще на дві області - Білошицький
Київ • УНН
В Україні планують збільшити кількість автомобілів "Фантом" та розширити їхню роботу на Львівську й Дніпропетровську області. У Києві за шість днів вони зафіксували 7012 порушень швидкості.
В Україні планують збільшити кількість автомобілів "Фантом" та розширити територію їхньої роботи. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону, передає УНН.
Дійсно, в планах, які вже були оголошені міністром внутрішніх справ, це розширення мережі саме і збільшення кількості транспортних засобів під умовною назвою "Фантом". І в подальшому, коли ми відповідно збільшимо їх кількість, будемо визначати на той момент найнеобхідніші ділянки, де ми будемо патрулювати. Але, я думаю, що це в обов'язковому порядку будуть і Львівська область, і Дніпропетровська область. Звісно, що, напевно, ми посилимо і Київську область, але про це ми будемо оголошувати пізніше
Нагадаємо
Від 31 серпня три "фантомні патрулі" почнуть працювати у Києві та Київській області. Їхня головна мета - зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах.
Пізніше "фантоми" з'являться й в інших областях. Також у майбутньому збільшиться їхня кількість
За перші шість днів роботи три спеціальні автомобілі "Фантоми" у Києві та Київській області автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму.