Роботу “Фантомів” в Україні планують розширити ще на дві області - Білошицький

В Україні планують збільшити кількість автомобілів "Фантом" та розширити територію їхньої роботи. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький в ефірі телемарафону, передає УНН.

Дійсно, в планах, які вже були оголошені міністром внутрішніх справ, це розширення мережі саме і збільшення кількості транспортних засобів під умовною назвою "Фантом". І в подальшому, коли ми відповідно збільшимо їх кількість, будемо визначати на той момент найнеобхідніші ділянки, де ми будемо патрулювати. Але, я думаю, що це в обов'язковому порядку будуть і Львівська область, і Дніпропетровська область. Звісно, що, напевно, ми посилимо і Київську область, але про це ми будемо оголошувати пізніше - сказав Білошицький.

Нагадаємо

Від 31 серпня три "фантомні патрулі" почнуть працювати у Києві та Київській області. Їхня головна мета - зменшення кількості потерпілих і загиблих на дорогах.

Пізніше "фантоми" з'являться й в інших областях. Також у майбутньому збільшиться їхня кількість

За перші шість днів роботи три спеціальні автомобілі "Фантоми" у Києві та Київській області автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму.