"Фантоми" за шість днів зафіксували понад 7000 перевищень швидкості у Києві та області

За перші шість днів роботи три спеціальні автомобілі "Фантоми" у Києві та Київській області автоматично зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму, передає УНН із посиланням на МВС.

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За даними правоохоронців, під час роботи "Фантомів" виявили випадки перевищення швидкості на 50 км/год і більше.

Ще 55 водіїв екіпажі патрульної поліції зупинили за грубі порушення ПДР: проїзд на заборонний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної, виїзд на зустрічну смугу та порушення правил проїзду перехресть - йдеться у повідомленні.

У МВС додали, що "Фантом" може фіксувати автомобілі у попутному та зустрічному напрямках, під час руху самого автомобіля та коли автомобіль із комплексом стоїть. Тож водієві вже недостатньо пригальмувати лише після того, як він побачив патрульну машину.

Водночас "Фантоми" це не лише автоматична фіксація швидкості. На автомобілях несуть службу поліцейські у форменому одязі та зі службовими посвідченнями. Екіпажі можуть зупиняти автомобілі порушників та оформлювати порушення безпосередньо на місці.

Головне завдання використання "Фантомів" не збільшення кількості постанов, а формування сталої звички дотримуватися Правил дорожнього руху, зменшення кількості ДТП та збереження людських життів - резюмували у МВС.

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