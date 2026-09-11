"Фантомы" за шесть дней зафиксировали более 7000 превышений скорости в Киеве и области

$44.550.0951.760.23
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 1724 просмотра
Дожди и почти летняя жара — какой погоды ожидать завтра в Украине
13:20 • 8360 просмотра
Митрополиту Тихону, являющемуся духовным наставником путина, заочно сообщили о подозрении
12:50 • 12524 просмотра
Дело "Форрест Гамп": суд назначил нардепу Вадиму Столару залог в размере 300 млн гривен
11:51 • 13749 просмотра
россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point
11:42 • 12388 просмотра
рф может исчерпать ресурсы для войны против Украины к 2028 году - ГУР
10:53 • 12519 просмотра
Семь пакетов поддержки и кредитные гарантии на сумму более 400 млн долларов - Канада объявила о новой партии помощи Украине
10:43 • 12211 просмотра
И снова затягивание: как (не)состоялись очередные заседания суда по делу врачей Odrex 
10:38 • 11039 просмотра
ЕС утвердил 6,1 млрд евро кредита для Украины на закупку оружия
09:35 • 9832 просмотра
Украинские военные ракетами FP-5 «Фламинго» атаковали химзавод в Волгограде в РФ
08:54 • 10460 просмотра
Удары РФ по АЗС в Киеве — два человека погибли, есть раненые
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.8м/с
34%
750мм
Популярные новости
Трамп заявил, что выполнил «каждое своё обещание», но СМИ указали на преувеличения11 сентября, 04:50 • 20599 просмотра
россияне ударили по АЗС в двух районах КиеваPhotoVideo11 сентября, 07:14 • 19612 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире10:06 • 20926 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро10:20 • 18928 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину12:44 • 7298 просмотра
публикации
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро10:20 • 19008 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире10:06 • 21017 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 49046 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 62298 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10 сентября, 10:02 • 64203 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ирина Терех
Виталий Кличко
Ирина Мудрая
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Донецкая область
Харьков
Реклама
УНН Lite
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину12:44 • 7500 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 32339 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 34813 просмотра
Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фотоPhoto10 сентября, 23:07 • 33680 просмотра
Чарли Ханнэм рассказал о необычном правиле, которое его возлюбленная установила после почти 20 лет совместной жизни10 сентября, 22:06 • 31048 просмотра
Актуальное
Ракетный комплекс "Панцирь"
Отопление
Таймс
MIM-104 Patriot
Крылатая ракета

"Фантомы" за шесть дней зафиксировали более 7000 превышений скорости в Киеве и области

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Три «Фантома» за шесть дней выявили 7012 нарушений скоростного режима. Патрульные также остановили 55 водителей за грубые нарушения ПДД.

"Фантомы" за шесть дней зафиксировали более 7000 превышений скорости в Киеве и области

За первые шесть дней работы три специальных автомобиля "Фантомы" в Киеве и Киевской области автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима, передает УНН со ссылкой на МВД. 

Детали

По данным правоохранителей, во время работы "Фантомов" выявили случаи превышения скорости на 50 км/ч и более.

Еще 55 водителей экипажи патрульной полиции остановили за грубые нарушения ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной сплошной, выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда перекрестков — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что "Фантом" может фиксировать автомобили в попутном и встречном направлениях, во время движения самого автомобиля и когда автомобиль с комплексом стоит. Поэтому водителю уже недостаточно притормозить только после того, как он увидел патрульную машину. 

В то же время "Фантомы" — это не только автоматическая фиксация скорости. На автомобилях несут службу полицейские в форменной одежде и со служебными удостоверениями. Экипажи могут останавливать автомобили нарушителей и оформлять нарушения непосредственно на месте.

Главная задача использования "Фантомов" — не увеличение количества постановлений, а формирование устойчивой привычки соблюдать Правила дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение человеческих жизней 

— резюмировали в МВД.

810 штрафов выписали за день работы "Фантомов" в Киеве и области01.09.26, 09:19 • 13369 просмотров

Антонина Туманова

Киевская областьАвто
Дорожно-транспортное происшествие
Министерство внутренних дел Украины
Киев