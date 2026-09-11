"Фантомы" за шесть дней зафиксировали более 7000 превышений скорости в Киеве и области

За первые шесть дней работы три специальных автомобиля "Фантомы" в Киеве и Киевской области автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

По данным правоохранителей, во время работы "Фантомов" выявили случаи превышения скорости на 50 км/ч и более.

Еще 55 водителей экипажи патрульной полиции остановили за грубые нарушения ПДД: проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение двойной сплошной, выезд на встречную полосу и нарушение правил проезда перекрестков — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что "Фантом" может фиксировать автомобили в попутном и встречном направлениях, во время движения самого автомобиля и когда автомобиль с комплексом стоит. Поэтому водителю уже недостаточно притормозить только после того, как он увидел патрульную машину.

В то же время "Фантомы" — это не только автоматическая фиксация скорости. На автомобилях несут службу полицейские в форменной одежде и со служебными удостоверениями. Экипажи могут останавливать автомобили нарушителей и оформлять нарушения непосредственно на месте.

Главная задача использования "Фантомов" — не увеличение количества постановлений, а формирование устойчивой привычки соблюдать Правила дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение человеческих жизней — резюмировали в МВД.

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