810 штрафов выписали за день работы "Фантомов" в Киеве и области

810 штрафов за нарушения ПДД выписали за первый день работы "Фантомов" на дорогах в Киеве и области, прежде всего за превышение скорости, сообщил во вторник начальник Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в соцсетях, пишет УНН.

Первый день работы "Фантомов". Вчера на дороги Украины вернулись "фантомные патрули". По результатам их работы 31 августа вынесено 810 постановлений за нарушения ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме. Это по Киеву и Киевской области. 810 постановлений за один день — это прежде всего 810 случаев пренебрежения установленными ограничениями скорости. Управляйте ответственно — написал Белошицкий.

На дороги вернутся "Фантомы" и не только — как в Украине планируют бороться с системными нарушениями ПДД