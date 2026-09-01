810 штрафів виписали за день роботи "Фантомів" у Києві та області

$44.550.0151.880.02
ukenru
04:51 • 7018 перегляди
Нічна атака на Київ забрала життя 8 людей, серед 5 постраждалих – 3 дітейPhoto
04:39 • 7710 перегляди
рф атакувала "Шахедами" пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією – його роботу призупинили
04:32 • 6098 перегляди
росія вдарила балістикою по залізничному депо в Києві – загинули 6 працівників Укрзалізниці
03:48 • 6268 перегляди
У Непалі після повені в одному будинку знайшли 24 тіла, серед загиблих дитина
00:56 • 11496 перегляди
Моді під час зустрічі закликав путіна припинити війну проти України "заради людства"
31 серпня, 23:55 • 10935 перегляди
У Мінфіні рф "забули" про Україну, розповідаючи про зустріч G20, хоча США заявили про обговорення плану Трампа
31 серпня, 23:41 • 11118 перегляди
путін прагне "стерти Київ" і нарощує наступальний потенціал росії – The Telegraph
31 серпня, 23:30 • 10517 перегляди
росія атакує Київ балістикою та крилатими ракетами, серед постраждалих є дітиVideo
31 серпня, 21:06 • 11614 перегляди
У кремлі назвали "інформаційними утками" повідомлення про пропозицію зустрічі Трампа, Зеленського і путіна
31 серпня, 20:52 • 11429 перегляди
росія завдала масованого удару по Одесі, пошкоджена інфраструктураVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.7м/с
53%
750мм
Популярнi новини
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 8690 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 6106 перегляди
рф масовано атакувала Київщину ракетами та дронами – 3 людини загинули, серед постраждалих дитина - ОВА01:03 • 11693 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto01:05 • 5546 перегляди
День знань — старт нового навчального рокуPhoto05:00 • 4724 перегляди
Публікації
День знань — старт нового навчального рокуPhoto05:00 • 4780 перегляди
Після тривоги чи обстрілів ранок у школі не варто починати з контрольної - у МОН підготували рекомендації для педагогів31 серпня, 18:14 • 18858 перегляди
Молодик у вересні: коли настане молодий місяць, прикмети та популярні ритуали31 серпня, 12:48 • 35000 перегляди
Реабілітація та підтримка дитини у перші роки життя: які послуги можна отримати безкоштовноPhoto31 серпня, 12:27 • 38304 перегляди
П'ятеро людей звернулися до МОЗ зі скаргами на приватну клініку Odrex
Ексклюзив
31 серпня, 09:11 • 36428 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Нарендра Моді
Магатма Ганді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Іран
Бориспіль
Реклама
УНН Lite
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto01:05 • 5600 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 6158 перегляди
Аріана Гранде пояснила, чому кульгала на сцені під час концерту31 серпня, 23:07 • 8740 перегляди
Доллі Партон поховали поруч із чоловіком на приватній церемонії у Нешвіллі31 серпня, 00:06 • 33987 перегляди
Біллі Айліш провела весільну церемонію свого брата Фіннеаса у КаліфорніїPhoto30 серпня, 22:06 • 33940 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Золото
Су-25
МіГ-29
Су-24

810 штрафів виписали за день роботи "Фантомів" у Києві та області

Київ • УНН

 • 112 перегляди

За перший день роботи «фантомних патрулів» у Києві та області винесли 810 постанов. Переважно водії перевищували швидкість.

810 штрафів виписали за день роботи "Фантомів" у Києві та області

810 штрафів за порушення ПДР виписали за перший день роботи "Фантомів" на дорогах у Києві та області, насамперед за перевищення швидкості, повідомив у вівторок начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у соцмережах, пише УНН.

Перший день роботи "фантомів". Учора на дороги України повернулися "фантомні патрулі". За результатами їхньої роботи 31 серпня винесено 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Це по Києву та Київській області. 810 постанов за один день - це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженнями швидкості. Керуйте відповідально

- написав Білошицький.

На дороги повернуться "Фантоми" і не лише - як в Україні планують боротись із системними порушеннями ПДР18.08.26, 18:42 • 3546 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоКиївКриміналКиївська областьАвто
Олексій Білошицький
Національна поліція України
Київ