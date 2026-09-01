810 штрафів виписали за день роботи "Фантомів" у Києві та області

810 штрафів за порушення ПДР виписали за перший день роботи "Фантомів" на дорогах у Києві та області, насамперед за перевищення швидкості, повідомив у вівторок начальник Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький у соцмережах, пише УНН.

Перший день роботи "фантомів". Учора на дороги України повернулися "фантомні патрулі". За результатами їхньої роботи 31 серпня винесено 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі. Це по Києву та Київській області. 810 постанов за один день - це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженнями швидкості. Керуйте відповідально - написав Білошицький.

На дороги повернуться "Фантоми" і не лише - як в Україні планують боротись із системними порушеннями ПДР