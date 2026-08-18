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На дороги повернуться "Фантоми" і не лише - як в Україні планують боротись із системними порушеннями ПДР

Київ • УНН

 • 3082 перегляди

МВС планує посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, розширити мережу камер фіксації швидкості та повернути на дороги автомобілі "Фантом".

На дороги повернуться "Фантоми" і не лише - як в Україні планують боротись із системними порушеннями ПДР

В Україні планують посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху, розширити мережу камер автоматичної фіксації швидкості та повернути на дороги так звані автомобілі-"Фантоми". Про це повідомив Іван Вигівський за підсумками наради щодо зниження аварійності, передає УНН.

За словами Вигівського, під час наради за участі представників МВС, керівництва Національної поліції та Департаменту патрульної поліції визначили низку пропозицій, які мають бути представлені на рівні РНБО.

"Перше — необхідне посилення відповідальності за систематичні порушення правил. Вона має бути відчутною та невідворотною. В пріоритеті й безпека пасажирських перевезень та унормування питання керування легким електротранспортом", — заявив Вигівський.

Він зазначив, що МВС спільно з народними депутатами вже напрацювало низку відповідних ініціатив та розраховує на підтримку парламенту.

Окрему увагу планують приділити боротьбі з перевищенням швидкості, яке залишається однією з головних причин дорожньо-транспортних пригод.

"Цього тижня впровадимо в роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості. Локації, де вони будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція", — повідомив Вигівський.

Крім того, на українські дороги планують повернути спеціальні патрульні автомобілі "Фантом", які зовні не відрізняються від звичайного транспорту, однак обладнані системами автоматичної фіксації порушень швидкісного режиму. Такі системи можуть фіксувати порушення, зокрема, безпосередньо під час руху автомобіля.

За словами Вигівського, "Фантоми" працювали лише близько місяця до початку повномасштабного вторгнення РФ. За цей час поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв за перевищення швидкості.

"Фантоми" повернуться на дороги", — наголосив він.

Вигівський також звернув увагу на високий рівень аварійності. За його даними, лише за перші тижні серпня в Україні сталося понад 1300 ДТП, у яких постраждали люди. Він також згадав нещодавню серйозну аварію у центрі Києва, яка не призвела до людських жертв.

За його словами, підвищення безпеки дорожнього руху включили до переліку завдань, запропонованих до Програми діяльності уряду.

"Мова не йде виключно про штрафи та посилення відповідальності. Йдеться про комплекс заходів, які дозволять покращити культуру на дорозі", — підсумував Вигівський.

Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації на дорогах, готується посилення відповідальності для водіїв - Зеленський17.08.26, 19:29 • 39046 переглядiв

Нагадаємо 

В Україні за непристебнутий ремінь штрафують водіїв та пасажирів на 510 гривень. У разі ДТП сума покарання зростає до 8500 гривень навіть у таксі.

Олександра Василенко

Суспільство