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Financial Times

У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 2026

Київ • УНН

 • 4416 перегляди

У Peacock Theater розпочалася церемонія MTV VMAs 2026, яку веде Снуп Догг. Мадонна має 13 номінацій і вперше за 23 роки виступить на шоу.

У Лос-Анджелесі стартувала церемонія MTV VMAs 2026

У Лос-Анджелесі стартувала церемонія вручення музичних нагород MTV Video Music Awards 2026. За головні нагороди вечора змагаються Тейлор Свіфт, Мадонна, Аріана Гранде, Сабріна Карпентер, Бруно Марс та інші світові зірки, повідомляє E! News, пише УНН.

Деталі

Церемонія проходить у Peacock Theater, а її ведучим став Снуп Догг. Однією з головних подій вечора має стати виступ Мадонни – співачка повертається на сцену VMAs уперше за 23 роки.

Саме Мадонна отримала найбільшу кількість номінацій – 13. Тейлор Свіфт представлена в 11 категоріях і вже стала першою в історії володаркою спеціальної нагороди Artist Director Honors. Гурт Nirvana отримав престижну відзнаку Video Vanguard.

Хто претендує на головні нагороди

За "Відео року" змагаються Тейлор Свіфт із "The Fate of Ophelia", Мадонна з "Confessions II – The Film", Аріана Гранде з "hate that i make you love me", Бруно Марс із "I Just Might", Сабріна Карпентер із "Tears" та GENER8ION із "STORM".

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У категорії "Артист року" номіновані Тейлор Свіфт, Мадонна, Аріана Гранде, Бруно Марс, Сабріна Карпентер та Морган Воллен.

За звання "Пісня року" борються BTS із "Swim", Мадонна та Сабріна Карпентер із "Bring Your Love", Олівія Дін із "Man I Need", PinkPantheress і Zara Larsson зі "Stateside", RAYE із "WHERE IS MY HUSBAND!" та HUNTR/X із "Golden".

Окремі нагороди вручать у жанрових категоріях. За найкраще попвідео претендують, зокрема, Тейлор Свіфт, Аріана Гранде, Сабріна Карпентер, Олівія Родріго та Tate McRae. У категорії K-Pop представлені BLACKPINK, BTS, KATSEYE, LE SSERAFIM, LISA та CORTIS.

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Серед претендентів у категорії "Найкращий хіп-хоп" – Cardi B, Drake, Megan Thee Stallion, Travis Scott і Tyler, The Creator. За нагороду в R&B змагаються Бруно Марс, Кріс Браун, Джастін Бібер, Kehlani та інші.

Також під час VMAs визначать найкращих у категоріях альтернативної, танцювальної, кантрі та латиноамериканської музики, а також вручать нагороди за режисуру, операторську роботу, монтаж, хореографію та візуальні ефекти.

Переможців основних номінацій, зокрема "Відео року", "Артист року", "Пісня року" та "Найкращий новий виконавець", оголошуватимуть упродовж церемонії.

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Степан Гафтко

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