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Financial Times

Грошей у бюджеті не вистачає на все: Корецький розповів, які виплати фінансуватимуть у першу чергу, а які затримають

Київ • УНН

 • 5310 перегляди

Прем’єр Сергій Корецький гарантував своєчасні пенсії, зарплати медиків і вчителів. Некритичні витрати можуть призупинити до допомоги партнерів.

Грошей у бюджеті не вистачає на все: Корецький розповів, які виплати фінансуватимуть у першу чергу, а які затримають

Україна на тлі дефіциту державного бюджету гарантуватиме повне та своєчасне фінансування пенсій і зарплат лікарів та вчителів, тоді як некритичні видатки можуть призупиняти до надходження коштів від міжнародних партнерів. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв'ю телемарафону "Єдині новини", пише УНН.

Деталі

За словами глави уряду, соціальні виплати залишаються одним із безумовних пріоритетів держави навіть за нинішньої складної ситуації з фінансами.

Попри дефіцит державного бюджету, усі соціальні видатки – пенсії, зарплати лікарів, учителів – мають бути профінансовані вчасно та в повному обсязі. Іншого варіанту в нас немає

– заявив Корецький.

Водночас прем'єр попередив, що витрати, які не належать до першочергових і критичних, уряд призупинятиме, доки Україна не отримає необхідного зовнішнього фінансування.

Уряд чекає грошей партнерів

Корецький заявив, що до 15 жовтня уряд має виконати всі рішення, необхідні для отримання обіцяної міжнародної фінансової допомоги. Водночас частина умов залежить від Верховної Ради, тому прем'єр закликав депутатів підтримати необхідні законопроєкти незалежно від політичної приналежності.

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Ми повинні діяти на випередження, гнучко, швидко ухвалювати рішення, оцінюючи кожен крок за одним критерієм: чи веде це до виживання держави, нації, нашого суверенітету. Якщо веде – все інше не має значення, потрібно брати та робити

– наголосив прем'єр.

Окремо Корецький запевнив, що виплати українським військовослужбовцям також мають здійснюватися в повному обсязі.

Одним із ключових завдань уряду він назвав різке нарощування виробництва дронів-перехоплювачів. Особливу увагу планують приділити засобам, здатним боротися з російськими реактивними безпілотниками.

Усі без винятку органи влади сфокусовані на цьому питанні

– заявив Корецький.

За його словами, уряд спрощує вимоги для виробників, скорочує бюрократичні процедури та розширює фінансову підтримку через кредитні механізми, щоб максимально швидко наростити виробництво перехоплювачів.

Гроші на зиму

Значна частина інтерв'ю стосувалася майбутньої зими. Корецький заявив, що Україна входить у неї краще підготовленою, ніж торік. За рік у країні збудували додаткові генеруючі потужності, більше критичних об'єктів отримали резервне живлення, збільшилися запаси обладнання та запчастин, кількість ремонтних бригад і техніки, а частина критичної інфраструктури отримала додатковий захист.

Водночас прем'єр визнав, що росія також наростила можливості для атак на українську енергетику.

Проте й ворог, на жаль, вдосконалився. Це і реактивні "шахеди", і накопичення балістики та ракет на зиму. Легко точно не буде, але в нас немає іншого варіанту, ніж вистояти

– заявив Корецький.

Україна також звернулася до європейських партнерів із проханням бути готовими надати допомогу в разі масштабних руйнувань енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Йдеться, зокрема, про залучення європейських рятувальників, спеціальної техніки та служб із надзвичайних ситуацій.

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Степан Гафтко

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