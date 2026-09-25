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Кабмін має закрити частину дефіциту в 27 млрд доларів на Сили оборони за рахунок внутрішніх джерел - Корецький

Київ • УНН

 • 654 перегляди

Як зазначив очільник уряду, частина цих ресурсів потрібна вже зараз для передоплати постачань, які мають надійти в першому кварталі 2027 року.

Кабмін має закрити частину дефіциту в 27 млрд доларів на Сили оборони за рахунок внутрішніх джерел - Корецький

Уряд планує закрити частину дефіциту в 27 млрд доларів на Сили оборони за рахунок внутрішніх джерел, перерозподіливши кошти в межах чинних програм. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Провів нараду з Міноборони щодо закриття додаткового оборонного запиту на 27 млрд доларів цього року. Частина цих ресурсів потрібна вже зараз для передоплати постачань, які мають надійти в першому кварталі 2027 року. Частину суми маємо закрити за рахунок внутрішніх джерел, перерозподіливши кошти в межах чинних програм. Це завдання Міністерству фінансів

 - написав Корецький.

Він зазначив, що Україна також розраховує на підтримку ЄС. За його словами, є прямі переговори на рівні оборонних відомств із країнами НАТО та іншими партнерами щодо закриття цієї потреби.

Паралельно маємо розблокувати зовнішнє фінансування, прив’язане до виконання домовленостей із міжнародними партнерами. Для цього необхідно ухвалити конкретні закони та рішення в межах плану, представленого урядом. Щодня тісно взаємодіємо з парламентом

- додав Корецький.

Нагадаємо

Україна має профінансувати замовлення дронів у жовтні-листопаді, щоб забезпечити їх на січень-лютий.

Павло Башинський

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