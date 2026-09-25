"Погана новина для росії" - ЄС погодив виділення Україні €6,6 млрд на військову підтримку
Київ • УНН
ЄС погодив умови виділення Україні 6,6 млрд євро з EPF. Кошти спрямують на місію EUMAM, закупівлю обладнання та відшкодування державам.
ЄС погодив умови виділення 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру (EPF) для України. Про це повідомила 25 вересня голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, пише УНН.
Держави-члени ЄС домовилися про умови виділення 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру для України. Це гарна новина для України та погана новина для росії
З її слів:
- 900 мільйонів євро призначено для Місії військової допомоги ЄС Україні (EUMAM Ukraine);
- 1 мільярд євро піде на фінансування нових спільних закупівель обладнання;
- 4,7 мільярда євро відшкодують державам-членам ЄС, деякі з яких вже заявили, що спрямують свою частку Україні.
"Гібридні атаки москви намагаються залякати Європу, щоб вона скоротила свою підтримку України. Європа робить навпаки", - наголосила Каллас.
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Доповнення
Європейський механізм підтримки миру (European Peace Facility, EPF) – позабюджетний фонд ЄС. Фонд фінансуватиметься за допомогою внесків держав-членів ЄС.
Кінцева мета Механізму – підвищити спроможність ЄС щодо запобігання конфліктів, підтримки миру і посилення міжнародної стабільності та безпеки. Інструмент спрямований на сприяння цьому, надаючи ЄС можливість більш ефективно допомагати країнам-партнерам: або шляхом підтримки їхніх миротворчих операцій, або шляхом сприяння підвищенню рівня спроможності їхніх збройних сил щодо забезпечення миру та безпеки на власній території, а також за допомогою ширших заходів військового та оборонного характеру на підтримку цілей Спільної зовнішньої та безпекової політики.