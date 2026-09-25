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Російський удар по Києву забрав життя дитини, більшає поранених

Київ • УНН

 • 2890 перегляди

Унаслідок атаки рф на Київ загинув 14-річний хлопець. Постраждалі госпіталізовані.

Російський удар по Києву забрав життя дитини, більшає поранених

Атака рф на Київ, яка триває і вранці 25 вересня, забрала життя дитини, збільшується кількість постраждалих. Про це УНН пише з посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка і КМВА.

Деталі

"Троє постраждалих наразі в столиці від атаки ворога 25 вересня. Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий — у тяжкому стані", - повідомив спочатку Кличко у соцмережах.

У КМВА згодом уточнили інформацію.

На жаль, від ворожого удару загинув 14-річний хлопець

- повідомили в КМВА.

Де фіксують наслідки атаки рф

Наслідки атаки рф у Києві у ніч на 25 вересня фіксують у щонайменше трьох районах - Печерському, Солом'янському та Подільському.

На Печерську вранці дрон поцілив у багатоповерхівку.

Київ та область продовжує атакувати росія - вранці дрон влучив у багатоповерхівку на Печерську25.09.26, 08:35 • 14088 переглядiв

Наслідки атаки рф у Києві. Фото: ДСНС

Юлія Шрамко

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