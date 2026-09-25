Російський удар по Києву забрав життя дитини, більшає поранених
Київ • УНН
Унаслідок атаки рф на Київ загинув 14-річний хлопець. Постраждалі госпіталізовані.
Атака рф на Київ, яка триває і вранці 25 вересня, забрала життя дитини, збільшується кількість постраждалих. Про це УНН пише з посиланням на дані мера столиці Віталія Кличка і КМВА.
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"Троє постраждалих наразі в столиці від атаки ворога 25 вересня. Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий — у тяжкому стані", - повідомив спочатку Кличко у соцмережах.
У КМВА згодом уточнили інформацію.
На жаль, від ворожого удару загинув 14-річний хлопець
Де фіксують наслідки атаки рф
Наслідки атаки рф у Києві у ніч на 25 вересня фіксують у щонайменше трьох районах - Печерському, Солом'янському та Подільському.
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