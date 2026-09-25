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На навчаннях ВМС Казахстану загинули щонайменше 12 військових

Київ • УНН

 • 272 перегляди

У Казахстані під час навчань на Каспійському морі через погіршення погоди загинули 12 військових. Трьох врятували, пошуки ще двох тривають.

На навчаннях ВМС Казахстану загинули щонайменше 12 військових

Щонайменше 12 військовослужбовців загинули під час проведення навчань військово-морських сил збройних сил Казахстану. Про це повідомляє міністерство оборони країни, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що військові виконували навчально-бойове завдання на узбережжі Каспійського моря, однак погодні умови різко погіршилися.

За попередньою інформацією, в море було унесено 19 військовослужбовців. ... За уточненими даними, під час виконання навчально-бойового завдання у зв'язку з різким погіршенням метеорологічних умов та посиленням вітру, у море забрало 17 людей, 12 із них загинуло, трьох вдалося врятувати. Пошуки двох військовослужбовців продовжуються

Вказується, що на місце події були негайно спрямовані сили та засоби рятувальних служб.

"У пошуково-рятувальній операції задіяно підрозділи Військово-морських сил, Міністерства з надзвичайних ситуацій, авіацію та інші відповідні служби", - додали у Міноборони Казахстану.

Нагадаємо

У березні четверо американських військових зникли під час навчань у Литві, неподалік міста Пабраде. Згодом стало відомо, що військові загинули.

Казахстан запровадив платні дозволи на в'їзд для росіян06.09.26, 07:15 • 11126 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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