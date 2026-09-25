На навчаннях ВМС Казахстану загинули щонайменше 12 військових
Київ • УНН
У Казахстані під час навчань на Каспійському морі через погіршення погоди загинули 12 військових. Трьох врятували, пошуки ще двох тривають.
Щонайменше 12 військовослужбовців загинули під час проведення навчань військово-морських сил збройних сил Казахстану. Про це повідомляє міністерство оборони країни, інформує УНН.
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Зазначається, що військові виконували навчально-бойове завдання на узбережжі Каспійського моря, однак погодні умови різко погіршилися.
За попередньою інформацією, в море було унесено 19 військовослужбовців. ... За уточненими даними, під час виконання навчально-бойового завдання у зв'язку з різким погіршенням метеорологічних умов та посиленням вітру, у море забрало 17 людей, 12 із них загинуло, трьох вдалося врятувати. Пошуки двох військовослужбовців продовжуються
Вказується, що на місце події були негайно спрямовані сили та засоби рятувальних служб.
"У пошуково-рятувальній операції задіяно підрозділи Військово-морських сил, Міністерства з надзвичайних ситуацій, авіацію та інші відповідні служби", - додали у Міноборони Казахстану.
Нагадаємо
У березні четверо американських військових зникли під час навчань у Литві, неподалік міста Пабраде. Згодом стало відомо, що військові загинули.
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