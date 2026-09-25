На навчаннях ВМС Казахстану загинули щонайменше 12 військових

Щонайменше 12 військовослужбовців загинули під час проведення навчань військово-морських сил збройних сил Казахстану. Про це повідомляє міністерство оборони країни, інформує УНН.

Зазначається, що військові виконували навчально-бойове завдання на узбережжі Каспійського моря, однак погодні умови різко погіршилися.

За попередньою інформацією, в море було унесено 19 військовослужбовців. ... За уточненими даними, під час виконання навчально-бойового завдання у зв'язку з різким погіршенням метеорологічних умов та посиленням вітру, у море забрало 17 людей, 12 із них загинуло, трьох вдалося врятувати. Пошуки двох військовослужбовців продовжуються