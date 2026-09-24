У Чехії біля автомагістралі знайшли 16 будинків віком 7000 років
Київ • УНН
Археологи виявили комплекс осель культури лінійно-стрічкової кераміки. Серед знахідок - 1879 господарських об’єктів і 65 поховань.
У Чехії під час будівництва нової швидкісної автомагістралі археологи знайшли натрапили на цілий комплекс стародавніх споруд, який доповнив уявлення про заселення цього регіону першими хліборобами. Про це повідомляє Arkeonews, передає УНН.
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За даними археологів, ці 16 старовинних будинків були зведені 7000 років. Також зазначається, що ці споруди належать до культури лінійно-стрічкової кераміки.
Деякі з будинків досягали 36 метрів у довжину, що може свідчити про величезні затрати праці задовго до появи перших міст.
Також археологи знайшли господарські ями для зберігання врожаю, печі для приготування їжі та обігріву, інші об'єкти щоденного побуту.
Всього фахівці задокументували 1879 господарських об'єктів, 65 поховань та одне людське поховання всередині господарської ями.
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