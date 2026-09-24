У Чехії біля автомагістралі знайшли 16 будинків віком 7000 років

Пашинський заключив угоду з ВАКС і зобов’язався виплатити понад 1 млрд гривень на користь Сил оборони

НАТО посилює обмін розвідувальними даними через загрозу з боку росії

США запропонували Україні та росії енергетичне перемир’я і зустріч - Зеленський

Трамп разом із дружиною зустрів кортеж Сі біля Білого дому і одразу заявив про "велику дружбу"

Ціна на нафту зросла на 2%, дизель в Європі б'є рекорди

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Мінфін підтвердив, що опрацьовує питання оподаткування авіалізингу

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Зеленський назвав саміт G20 у США "однією з найкращих" можливостей для зустрічі з путіним