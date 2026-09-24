Україна та Іран обговорили "запобігання загостренню напруженості" - про що домовилися
Київ • УНН
Сибіга та Арагчі зустрілися в Нью-Йорку й домовилися зберігати канали зв’язку. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в Європі.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив кроки для стримування напруженості на зустрічі зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Про це міністр написав у X 24 вересня, пише УНН.
Деталі
Сибіга повідомив, що зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку була продовженням телефонної розмови, яку сторони провели в липні.
"Дипломатія – це прямий діалог, навіть за складних обставин. Наша розмова була присвячена спільним крокам задля запобігання подальшому загостренню напруженості між нашими країнами", – зазначив Сибіга.
Міністри домовилися "тримати наявні канали комунікації відкритими".
Сторони також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та в Європі, а також щодо "різних треків поточних зусиль із досягнення миру".
Очільник МЗС підтвердив позицію України на підтримку якнайшвидшого відновлення миру й стабільності в обох регіонах.
Доповнення
Сибіга і Арагчі розмовляли в липні після удару дрона у Каспійському морі.
Іран, зазначає Reuters, засудив атаку і пригрозив помстою. Сибіга тоді сказав, що він попросив Арагчі утриматися від будь-яких кроків ескалації та припинити будь-яку підтримку війни росії проти України.
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