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Україна та Іран обговорили "запобігання загостренню напруженості" - про що домовилися

Київ • УНН

 • 2024 перегляди

Сибіга та Арагчі зустрілися в Нью-Йорку й домовилися зберігати канали зв’язку. Вони обговорили ситуацію на Близькому Сході та в Європі.

Україна та Іран обговорили "запобігання загостренню напруженості" - про що домовилися

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив кроки для стримування напруженості на зустрічі зі своїм іранським колегою Аббасом Арагчі. Про це міністр написав у X 24 вересня, пише УНН.

Деталі

Сибіга повідомив, що зустріч на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку була продовженням телефонної розмови, яку сторони провели в липні.

"Дипломатія – це прямий діалог, навіть за складних обставин. Наша розмова була присвячена спільним крокам задля запобігання подальшому загостренню напруженості між нашими країнами", – зазначив Сибіга.

Міністри домовилися "тримати наявні канали комунікації відкритими".

Сторони також обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході та в Європі, а також щодо "різних треків поточних зусиль із досягнення миру".

Очільник МЗС підтвердив позицію України на підтримку якнайшвидшого відновлення миру й стабільності в обох регіонах.

Доповнення

Сибіга і Арагчі розмовляли в липні після удару дрона у Каспійському морі.

Іран, зазначає Reuters, засудив атаку і пригрозив помстою. Сибіга тоді сказав, що він попросив Арагчі утриматися від будь-яких кроків ескалації та припинити будь-яку підтримку війни росії проти України.

"Не має права вдавати жертву": Сибіга назвав погрози Ірану на адресу України невиправданими та безпідставними27.07.26, 16:37 • 5221 перегляд

Юлія Шрамко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Reuters
Нью-Йорк
Україна
Іран