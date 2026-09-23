"Почуйте крик про допомогу" - Сибіга на полях ООН закликав світ врятувати мешканців Олешок від гуманітарної катастрофи

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світ тиснути на росію, аби країна-агресорка відкрила гуманітарні кордони та дозволила врятуватися мешканцям Олешок на Херсонщині, які просто зараз потерпають від штучного голоду. Про це голова профільного міністерства заявив з трибуни під час виступу на полях 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, де відбувся Шостий саміт Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

Якщо ви запам’ятаєте лише одне з цієї зустрічі — запам’ятайте Олешки. Почуйте їхній крик про допомогу. Вимагайте від росії відкрити гуманітарні коридори - закликав світову спільноту Сибіга.

Яка ситуація в Олешках станом на зараз

Олешки станом на 23 вересня 2026 року залишаються під російською окупацією. Ситуація в місті наразі критична через дефіцит продовольства і медикаментів, проблеми з комунальною та медичною інфраструктурою, а також відсутність безпечного механізму евакуації цивільного населення.

За даними української влади, у самих Олешках нині залишаються близько 2 тисяч людей. До повномасштабного вторгнення населення міста становило близько 24 тисяч осіб. Серед тих, хто досі перебуває у місті, є десятки неповнолітніх.

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Однією з найгостріших проблем залишається продовольче забезпечення. За даними Моніторингової місії ООН, підтверджених системних поставок продуктів до Олешок не було з кінця травня. Українські посадовці та волонтери також повідомляють про гострий дефіцит їжі, ліків та інших товарів першої необхідності. Складною залишається і ситуація з комунальною інфраструктурою. У місті є серйозні проблеми з електро- та газопостачанням, значна частина інфраструктурних об’єктів пошкоджена або зруйнована.

Можливості отримати медичну допомогу також вкрай обмежені. За даними української сторони, у місцевій лікарні в середині вересня залишалися лише кілька медичних працівників. Повноцінна робота медзакладу ускладнена через нестачу медикаментів, перебої з електро- та водопостачанням.

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Окремою проблемою залишається евакуація населення. Станом на 23 вересня організований гуманітарний коридор з Олешок не функціонує. Українська сторона раніше опрацьовувала технічні умови проведення евакуації, однак російська сторона, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, не підтвердила готовність провести гуманітарну операцію. За його словами, вже верифікували сотні людей, які потребують допомоги з виїздом з окупованої території. Самостійний виїзд також пов’язаний із високим ризиком. Дороги та прилеглі території можуть бути заміновані, а значні руйнування ускладнюють пересування. Фіксувалися випадки, коли люди намагалися залишити окуповану територію пішки.

Про що ще говорив міністр закордонних справ України на Генасамблеї ООН

Зважаючи на тематику заходу, найперше, Сибіга торкнувся питання Криму, який росія анексувала ще у 2014 році. Він підкреслив, що окупація та мілітаризація півострова становлять безпосередню загрозу безпеці Чорноморського регіону.

"росія використовує окупований Крим як базу для атак на Україну, а його подальша мілітаризація становить загрозу для всього Чорноморського регіону", – наголосив глава МЗС України", — наголосив міністр закордонних справ України.

Після цього він перейшов до повномасштабного вторгнення зс рф в Україну, що триває від лютого 2022 року.

"Це не українська війна. І навіть не європейська. Це глобальна загроза. Запобігання найгіршому сценарію залежить від кожного в цій залі — і далеко за її межами", – переконував слухачів Сибіга з трибуни.

Міністр закордонних справ України чітко висловив позицію офіційного Києва: війна має припинитися й зробити це потрібно невідкладно. Припинення вогню, за яке проголосували 14 із 15 членів Ради Безпеки ООН, мало б стати першим кроком у цій справі. Однак росія, яка на переконання очільника профільного міністерства й досі незаконно займає місце в організації як правонаступниця СРСР, заблокувала цю пропозицію.

"росія накладає вето не лише на припинення вогню. росія накладає вето на мир", — резюмував Андрій Сибіга.

Нагадаємо

Понад 50 держав-членів ООН, а також ЄС закликали росію погодитися на припинення вогню та мирні переговори з Україною. Вони також вимагають повернення цивільних і полонених.