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Олешки стали смертельною пасткою, люди йдуть з міста через мінні поля - рф не підтверджує готовність до гуманітарної евакуації

Київ • УНН

 • 14368 перегляди

росія не підтверджує готовність до гуманітарної евакуації з Олешок. Люди самостійно йдуть через заміновані поля під ударами дронів.

Олешки стали смертельною пасткою, люди йдуть з міста через мінні поля - рф не підтверджує готовність до гуманітарної евакуації

Окуповані Олешки перетворилися на смертельну пастку. Російська сторона після проведених перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець і додав, що люди вже самостійно йдуть з Олешок через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла, передає УНН.

Деталі

Лубінець повідомив, що в України були домовленості з російською стороною, вибудовані чіткі алгоритми. Окремо він заручився підтримкою Міжнародного Комітету Червоного Хреста про їхню готовність відповідно до свого мандату взяти участь в евакуації людей.

Ми погодили список осіб на евакуацію з Олешок. Провели відповідну роботу із Силами безпеки та оборони для забезпечення режиму тиші під час гуманітарної місії 

- додав омбудсман. 

Також кілька місяців тому Лубінець проінформував про критичну ситуацію в Олешках низку міжнародних організацій, серед яких — ООН та Штаб-квартира МКЧХ в Женеві. Він закликав міжнародні організації надати відповідну допомогу людям, щоб уникнути масових смертей. 

Що ж наразі відбувається?

За словами Лубінця, російська сторона після проведених перемовин вже тривалий час не підтверджує свою готовність провести гуманітарну місію по евакуації людей. Але Офіс омбудсмена продовжує збір і верифікацію інформації, а також комунікацію з МКЧХ, міжнародними організаціями, відповідними державними органами України.

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Крім того, ми продовжуємо наполягати перед російською стороною на терміновій евакуації людей, які фактично залишаються в сірій зоні. Це цивільні, які щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, залишаються без продуктів харчування, питної води, медикаментів та іншої необхідної допомоги. Цих людей потрібно рятувати. Бо місто перетворилося на смертельну пастку 

- додав він.

Омбудсман отримав 176 звернень щодо гуманітарної ситуації на ТОТ Херсонщини.

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Ми вже перевірили 358 людей, які терміново потребують допомоги, щоб безпечно залишити ці території. І це лише ті, про кого нам вдалося дізнатися. Загалом, виходячи з кількості населення Олешок та району, там може залишатися понад 6 тисяч осіб, серед них близько 200 дітей. А найстрашніше — люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла. Вони ризикують підірватися на міні чи потрапити під удар дрона, але все одно йдуть, бо залишатися в Олешках для них ще гірше. Кров у жилах холоне від цих історій. І тому завдання одне — забрати наших людей з цієї смертельної небезпеки 

- резюмував Лубінець.

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Антоніна Туманова

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