Міжнародний комітет Червоного Хреста

Станом на 13 квітня правоохоронці України зареєстрували 149 807 проваджень щодо злочинів, скоєних військовими рф. Також розслідують факти сексуального насильства.
На півдні Сектора Гази виявили тіла 15 співробітників гуманітарних місій. ООН закликає до негайного розслідування інциденту за участі ізраїльських військових.
В Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників з різних напрямків фронту, включаючи Курахівський, Покровський, Бахмутський та інші. Встановлення осіб загиблих буде здійснено найближчим часом.
Дмитро Лубінець зустрівся з президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста у Женеві. Сторони обговорили становище українських військовополонених та депортованих громадян, а також напрацювали нові ініціативи.
У соцмережах з'явилось відео розстрілу українських військовополонених з 82-ї бригади на Курщині. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо воєнного злочину рф.
У соцмережах з'явилось відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими військовими. Омбудсмен України звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо порушення Женевської конвенції.
За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників з різних напрямків. Повернення відбулось завдяки спільній роботі державних структур та за сприяння Червоного Хреста.
Родичі українських військовополонених отримують дзвінки від шахраїв, які представляються співробітниками міжнародних організацій. Аферисти вимагають оплату за нібито відправлені посилки полоненим.
У секторі Гази бойовики ХАМАС звільнили 8 заручників - трьох ізраїльтян та п'ятьох громадян Таїланду. В обмін Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених.
росія повідомила, що австралієць Оскар Дженкінс може бути живим і перебувати в полоні на території рф. Австралійський уряд терміново перевіряє цю інформацію та вимагає доказів його благополуччя.
До України повернули тіла 757 полеглих військових.
У мережі з'явилося відео, де російські військові розстрілюють шістьох беззбройних українських військовополонених. Омбудсмен Лубінець закликав ООН та МКЧХ відреагувати на черговий воєнний злочин.
Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених в рамках домовленостей з ХАМАС про припинення вогню. Обмін відбувається поетапно після того, як ХАМАС передав кількох заручників через Червоний Хрест.
Відбулася перша чотиристороння зустріч за участю України, РФ та представників МКЧХ щодо доступу до військовополонених. Сторони обговорили обмін інформацією, передачу листів та створення медичних комісій.
Досягнуто попередньої домовленості про систематичні обміни полоненими з рф у 2025 році, з пріоритетом на тяжкохворих. Останній обмін відбувся 30 грудня 2024 року, коли звільнили 189 українців.
російські військові ймовірно стратили трьох українських військовополонених біля села Нескучне на Донеччині 3 січня. За даними DeepState, полоненим зв'язали руки та розстріляли в потилицю.
Омбудсмени України та рф зустрілись у білорусі для обговорення умов утримання військовополонених. Напередодні в рамках обміну звільнено 189 українців, включаючи захисників Маріуполя та острова Зміїний.
Мін'юст створив 4 табори для утримання російських військовополонених, витративши 294,2 млн гривень. Полонені отримують належні умови, медичну допомогу та інші права згідно з Женевською конвенцією.
Координаційний штаб підтвердив смерть 184 українців у російському полоні, серед яких 169 військових і 15 цивільних. Реальна кількість жертв може бути значно більшою через систематичні катування та відсутність медичної допомоги.
Російські війська стратили п'ятьох українських військовополонених у районі Благодатного. ISW заявляє, що російські командири заохочують або дозволяють такі воєнні злочини.
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив ООН та МКЧХ про новий випадок розстрілу п'ятьох українських військовополонених. 110 ОМБР оприлюднила відео злочину російських військових.
На території Білорусі передали 1500 різдвяних посилок для російських та українських військовополонених. Також було передано листи від рідних та обговорено списки полонених і зниклих безвісти.
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України. Документ підтримала 81 країна, вперше офіційно визнавши дії росії "загарбницькою війною".
Протягом місяця в Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних зниклих безвісти воїнів. Також планують змінити процедуру кримінальних проваджень та виплат для родин загиблих.
Омбудсмен заявив про неефективність роботи Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо обліку військовополонених в РФ. Через це Україна шукає додаткові механізми верифікації даних про полонених.
До України повернули тіла 502 загиблих військових з різних напрямків фронту. Найбільше загиблих повернуто з Донецького напрямку - 397 захисників, також 17 тіл було повернуто з території рф.
У Торецьку російські військові зайшли до квартири та відкрили вогонь з автомата по мирних жителях. Дві жінки загинули на місці, чоловік отримав поранення плеча і ключиці.
Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо розстрілу п'ятьох полонених українських військових біля Вугледара. За даними прокуратури, окупанти вбили беззбройних бійців ЗСУ після їх захоплення в полон.
Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях України. Документ підтримали 78 країн, він засуджує окупацію та містить нові положення щодо військовополонених.
Дмитро Лубінець заявив про ймовірний розстріл українських військовополонених російськими військовими на Курщині. Омбудсмен направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього воєнного злочину.