Міжнародний комітет Червоного Хреста

Окупанти в Торецьку з автомата у квартирі розстріляли двох місцевих жінок та поранили чоловіка

У Торецьку російські військові зайшли до квартири та відкрили вогонь з автомата по мирних жителях. Дві жінки загинули на місці, чоловік отримав поранення плеча і ключиці.