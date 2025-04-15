Міжнародний комітет Червоного Хреста

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18846 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 131970 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 11:31 • 124669 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127547 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 191523 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 76731 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Війна в Україні: відкрито майже 150 тисяч проваджень щодо злочинів рф

Станом на 13 квітня правоохоронці України зареєстрували 149 807 проваджень щодо злочинів, скоєних військовими рф. Також розслідують факти сексуального насильства.

Війна • 13 квітня, 06:46 • 5202 перегляди

В Газі виявили тіла 15 працівників гуманітарних місій: деталі трагедії

На півдні Сектора Гази виявили тіла 15 співробітників гуманітарних місій. ООН закликає до негайного розслідування інциденту за участі ізраїльських військових.

Новини Світу • 31 березня, 22:31 • 8386 перегляди

"На щиті": в Україну повернули тіла 909 полеглих воїнів

В Україну повернули тіла 909 полеглих Захисників з різних напрямків фронту, включаючи Курахівський, Покровський, Бахмутський та інші. Встановлення осіб загиблих буде здійснено найближчим часом.

Війна • 28 березня, 12:29 • 25973 перегляди

Лубінець обговорив із главою МКЧХ долю українців у російському полоні й окупації

Дмитро Лубінець зустрівся з президенткою Міжнародного комітету Червоного Хреста у Женеві. Сторони обговорили становище українських військовополонених та депортованих громадян, а також напрацювали нові ініціативи.

Війна • 10 березня, 17:02 • 23309 перегляди

На Курщині, ймовірно, стратили українських військовополонених: ворог вчергове скоїв воєнний злочин - Дмитро Лубінець

У соцмережах з'явилось відео розстрілу українських військовополонених з 82-ї бригади на Курщині. Омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо воєнного злочину рф.

Війна • 23 лютого, 16:31 • 30283 перегляди

У мережі шириться відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими солдатами, направлено листи ООН та МКЧХ - Омбудсмен

У соцмережах з'явилось відео ймовірного розстрілу українських військовополонених російськими військовими. Омбудсмен України звернувся до ООН та Червоного Хреста щодо порушення Женевської конвенції.

Війна • 17 лютого, 14:15 • 29321 перегляди

Україна повернула тіла 757 полеглих захисників

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 757 полеглих захисників з різних напрямків. Повернення відбулось завдяки спільній роботі державних структур та за сприяння Червоного Хреста.

Суспільство • 14 лютого, 11:39 • 24079 перегляди

Шахраї телефонують родинам військовополонених від імені гуманітарних місій - Коордштаб

Родичі українських військовополонених отримують дзвінки від шахраїв, які представляються співробітниками міжнародних організацій. Аферисти вимагають оплату за нібито відправлені посилки полоненим.

Суспільство • 6 лютого, 10:20 • 32348 перегляди

Повернення після 482 днів полону: у Газі розпочався обмін заручників

У секторі Гази бойовики ХАМАС звільнили 8 заручників - трьох ізраїльтян та п'ятьох громадян Таїланду. В обмін Ізраїль має звільнити 110 палестинських ув'язнених.

Суспільство • 30 січня, 10:14 • 25555 перегляди

Австралієць, про можливу загибель якого повідомляли раніше, може бути живим і перебувати в російському полоні - уряд

росія повідомила, що австралієць Оскар Дженкінс може бути живим і перебувати в полоні на території рф. Австралійський уряд терміново перевіряє цю інформацію та вимагає доказів його благополуччя.

Війна • 29 січня, 12:58 • 27247 перегляди

Україна повернула тіла 757 загиблих захисників

До України повернули тіла 757 полеглих військових.

Війна • 24 січня, 11:59 • 32839 перегляди

Загарбники розстріляли шістьох українських військових: Лубінець заявив про відсутність відповідальності для воєнних злочинців

У мережі з'явилося відео, де російські військові розстрілюють шістьох беззбройних українських військовополонених. Омбудсмен Лубінець закликав ООН та МКЧХ відреагувати на черговий воєнний злочин.

Війна • 23 січня, 09:53 • 30410 перегляди

Ізраїль звільняє 90 палестинських в'язнів після угоди з ХАМАС

Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених в рамках домовленостей з ХАМАС про припинення вогню. Обмін відбувається поетапно після того, як ХАМАС передав кількох заручників через Червоний Хрест.

Новини Світу • 20 січня, 02:18 • 24712 перегляди

Україна наполягає на доступі Червоного Хреста до полонених

Відбулася перша чотиристороння зустріч за участю України, РФ та представників МКЧХ щодо доступу до військовополонених. Сторони обговорили обмін інформацією, передачу листів та створення медичних комісій.

Війна • 16 січня, 14:40 • 28389 перегляди

Є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними - Лубінець

Досягнуто попередньої домовленості про систематичні обміни полоненими з рф у 2025 році, з пріоритетом на тяжкохворих. Останній обмін відбувся 30 грудня 2024 року, коли звільнили 189 українців.

Війна • 6 січня, 16:14 • 35384 перегляди

Зв'язали руки та розстріляли в потилицю: росіяни ймовірно вбили трьох українських військовополонених

російські військові ймовірно стратили трьох українських військовополонених біля села Нескучне на Донеччині 3 січня. За даними DeepState, полоненим зв'язали руки та розстріляли в потилицю.

Війна • 6 січня, 13:08 • 22655 перегляди

Лубінець обговорив з омбудсменкою рф взаємне відвідування військовополених

Омбудсмени України та рф зустрілись у білорусі для обговорення умов утримання військовополонених. Напередодні в рамках обміну звільнено 189 українців, включаючи захисників Маріуполя та острова Зміїний.

Суспільство • 31 грудня, 13:40 • 20635 перегляди

На 4 табори для утримання російських військовополонених витратили понад 290 мільйонів гривень - аудит

Мін'юст створив 4 табори для утримання російських військовополонених, витративши 294,2 млн гривень. Полонені отримують належні умови, медичну допомогу та інші права згідно з Женевською конвенцією.

Війна • 27 грудня, 12:17 • 20224 перегляди

росія несе відповідальність за смерті щонайменше 184 українців у полоні — Координаційний штаб

Координаційний штаб підтвердив смерть 184 українців у російському полоні, серед яких 169 військових і 15 цивільних. Реальна кількість жертв може бути значно більшою через систематичні катування та відсутність медичної допомоги.

Суспільство • 25 грудня, 09:06 • 17398 перегляди

Командири зс рф дозволяють страти полонених: у Інституті вивчення війни відреагували на черговий воєнний злочин окупантів

Російські війська стратили п'ятьох українських військовополонених у районі Благодатного. ISW заявляє, що російські командири заохочують або дозволяють такі воєнні злочини.

Війна • 23 грудня, 08:08 • 15721 перегляди

Лубінець повідомив ООН та МКЧХ про розстріл росіянами ще 5 полонених українських військових

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив ООН та МКЧХ про новий випадок розстрілу п'ятьох українських військовополонених. 110 ОМБР оприлюднила відео злочину російських військових.

Війна • 22 грудня, 10:55 • 24768 перегляди

Україна та рф обмінялись різдвяними посилками та листами для військовополонених

На території Білорусі передали 1500 різдвяних посилок для російських та українських військовополонених. Також було передано листи від рідних та обговорено списки полонених і зниклих безвісти.

Війна • 20 грудня, 14:25 • 17295 перегляди

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про порушення прав людини на окупованих територіях України: чому вона вжлива

Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України. Документ підтримала 81 країна, вперше офіційно визнавши дії росії "загарбницькою війною".

Війна • 17 грудня, 20:42 • 27646 перегляди

Протягом місяця в Україні запустять онлайн-платформу для рідних воїнів, які зникли безвісти

Протягом місяця в Україні запрацює єдина онлайн-платформа для рідних зниклих безвісти воїнів. Також планують змінити процедуру кримінальних проваджень та виплат для родин загиблих.

Суспільство • 11 грудня, 20:03 • 33589 перегляди

Лубінець: через неефективність МКЧХ потрібні нові механізми обліку полонених у рф

Омбудсмен заявив про неефективність роботи Міжнародного Комітету Червоного Хреста щодо обліку військовополонених в РФ. Через це Україна шукає додаткові механізми верифікації даних про полонених.

Війна • 5 грудня, 13:35 • 43322 перегляди

Україна повернула тіла 502 загиблих захисників: звідки їх вдалося забрати

До України повернули тіла 502 загиблих військових з різних напрямків фронту. Найбільше загиблих повернуто з Донецького напрямку - 397 захисників, також 17 тіл було повернуто з території рф.

Війна • 29 листопада, 11:30 • 18217 перегляди

Окупанти в Торецьку з автомата у квартирі розстріляли двох місцевих жінок та поранили чоловіка

У Торецьку російські військові зайшли до квартири та відкрили вогонь з автомата по мирних жителях. Дві жінки загинули на місці, чоловік отримав поранення плеча і ключиці.

Війна • 24 листопада, 14:16 • 30889 перегляди

Омбудсмен звернувся до ООН через розстріл військовополонених поблизу Вугледару

Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ щодо розстрілу п'ятьох полонених українських військових біля Вугледара. За даними прокуратури, окупанти вбили беззбройних бійців ЗСУ після їх захоплення в полон.

Війна • 22 листопада, 17:47 • 25973 перегляди

Комітет ООН підтримав оновлену резолюцію щодо порушень прав людини в окупованих регіонах України та тортур військовополонених

Третій комітет Генасамблеї ООН схвалив резолюцію щодо порушення прав людини на окупованих територіях України. Документ підтримали 78 країн, він засуджує окупацію та містить нові положення щодо військовополонених.

Війна • 21 листопада, 08:07 • 18868 перегляди

Військові рф, ймовірно, розстріляли українських військовополонених на Курщині - омбудсмен

Дмитро Лубінець заявив про ймовірний розстріл українських військовополонених російськими військовими на Курщині. Омбудсмен направив листи до ООН та МКЧХ щодо цього воєнного злочину.

Війна • 20 листопада, 17:55 • 20109 перегляди