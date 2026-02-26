$43.240.02
Ексклюзив
11:34 • 1704 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
08:55 • 10458 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 26012 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 41486 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 37758 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 36569 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
25 лютого, 16:34 • 27040 перегляди
В Україні з 1 березня пенсії і страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1% - Свириденко
Ексклюзив
25 лютого, 16:25 • 20636 перегляди
Аномальна спека чи продовження морозів - яким буде перший місяць весни
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 46747 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
25 лютого, 12:46 • 19729 перегляди
росія використовує ядерні погрози як політичний тиск через провали на фронті - Зеленський
В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб 26 лютого 2026

Київ • УНН

 • 210 перегляди

В Україну повернуто 1000 тіл загиблих захисників, які можуть належати українським військовим. Будуть проведені заходи для ідентифікації репатрійованих осіб.

В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб

В Україну повернули 1000 тіл полеглих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.

Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам

- повідомили в Коордштабі.

Як вказано, "у подальшому, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих".

Вчергове у штабі висловили щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

Координаційний штаб застерігає: не варто довіряти російським документам при ідентифікації тіл полеглих захисників31.01.26, 19:37 • 5271 перегляд

Юлія Шрамко

