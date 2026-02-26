В Україну повернули 1000 тіл полеглих - координаційний штаб 26 лютого 2026
Київ • УНН
В Україну повернуто 1000 тіл загиблих захисників, які можуть належати українським військовим. Будуть проведені заходи для ідентифікації репатрійованих осіб.
В Україну повернули 1000 тіл полеглих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам, повідомив у четвер Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, пише УНН.
Сьогодні відбулися репатріаційні заходи, в рамках реалізації яких в Україну повернуто 1000 тіл (останків) загиблих, які за попереднім інформуванням російської сторони можуть належати українським захисникам
Як вказано, "у подальшому, слідчими правоохоронних органів спільно з представниками експертних установ України будуть здійснені всі необхідні заходи, спрямовані на ідентифікацію репатрійованих загиблих".
Вчергове у штабі висловили щиру вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.
