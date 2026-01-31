Координаційний штаб застерігає: не варто довіряти російським документам при ідентифікації тіл полеглих захисників
Київ • УНН
Координаційний штаб закликає родини загиблих захисників не покладатися на інформацію від рф щодо репатріації тіл. Офіційне підтвердження особи можливе лише після ДНК-експертизи українськими установами.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звернувся до родин загиблих захисників із закликом не покладатися на інформацію, надану російською стороною під час репатріації тіл. Фахівці наголошують, що офіційне підтвердження особи загиблого можливе виключно після проведення ДНК-експертизи та отримання висновків українських експертних установ. Про це пише УНН.
Деталі
Під час останньої репатріації, що відбулася 29 січня, російська сторона передала останки, які, за її твердженням, належать українським воїнам. Разом із тілами окупанти подекуди надавали особисті документи або жетони. Проте у штабі зазначають, що російська сторона вже почала самостійно інформувати родини про нібито повернення їхніх близьких, що є передчасним і часто маніпулятивним кроком.
Однак уже неодноразово були випадки, коли разом з документами відбувалася передача тіл інших осіб
Встановлено факти, коли разом із документами українського військового передавали тіло іншої особи. Зокрема, нещодавно стався випадок, коли в межах обміну до рф повернули тіло російського окупанта, якого ворог намагався видати за загиблого українця. Такі інциденти підтверджують не надійність ворожих паперів та необхідність ретельної перевірки кожного випадку.
Процедура ідентифікації та терміни
Слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ України вже розпочали всі необхідні заходи для встановлення осіб репатрійованих загиблих. Процес включає забір біологічних зразків та їх порівняння з базою даних родичів. У Координаційному штабі запевнили, що всі експертизи будуть проведені у найкоротші терміни, аби родини отримали достовірну інформацію про долю своїх рідних.
