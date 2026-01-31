$42.850.00
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Ексклюзив
16:54 • 1770 перегляди
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
15:43 • 4854 перегляди
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 6542 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 6682 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 6958 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 4374 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 10376 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
31 січня, 10:30 • 17405 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
31 січня, 10:19 • 17697 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
Координаційний штаб застерігає: не варто довіряти російським документам при ідентифікації тіл полеглих захисників

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Координаційний штаб закликає родини загиблих захисників не покладатися на інформацію від рф щодо репатріації тіл. Офіційне підтвердження особи можливе лише після ДНК-експертизи українськими установами.

Координаційний штаб застерігає: не варто довіряти російським документам при ідентифікації тіл полеглих захисників

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими звернувся до родин загиблих захисників із закликом не покладатися на інформацію, надану російською стороною під час репатріації тіл. Фахівці наголошують, що офіційне підтвердження особи загиблого можливе виключно після проведення ДНК-експертизи та отримання висновків українських експертних установ. Про це пише УНН.

Деталі

Під час останньої репатріації, що відбулася 29 січня, російська сторона передала останки, які, за її твердженням, належать українським воїнам. Разом із тілами окупанти подекуди надавали особисті документи або жетони. Проте у штабі зазначають, що російська сторона вже почала самостійно інформувати родини про нібито повернення їхніх близьких, що є передчасним і часто маніпулятивним кроком.

Однак уже неодноразово були випадки, коли разом з документами відбувалася передача тіл інших осіб

- наголосили у Штабі.

Встановлено факти, коли разом із документами українського військового передавали тіло іншої особи. Зокрема, нещодавно стався випадок, коли в межах обміну до рф повернули тіло російського окупанта, якого ворог намагався видати за загиблого українця. Такі інциденти підтверджують не надійність ворожих паперів та необхідність ретельної перевірки кожного випадку.

Процедура ідентифікації та терміни

Слідчі правоохоронних органів разом із представниками експертних установ України вже розпочали всі необхідні заходи для встановлення осіб репатрійованих загиблих. Процес включає забір біологічних зразків та їх порівняння з базою даних родичів. У Координаційному штабі запевнили, що всі експертизи будуть проведені у найкоротші терміни, аби родини отримали достовірну інформацію про долю своїх рідних. 

1000 тіл полеглих повернули в Україну - координаційний штаб29.01.26, 12:24 • 5325 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна