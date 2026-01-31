Координационный штаб предостерегает: не стоит доверять российским документам при идентификации тел павших защитников
Киев • УНН
Координационный штаб призывает семьи погибших защитников не полагаться на информацию от РФ относительно репатриации тел. Официальное подтверждение личности возможно только после ДНК-экспертизы украинскими учреждениями.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обратился к семьям погибших защитников с призывом не полагаться на информацию, предоставленную российской стороной во время репатриации тел. Специалисты подчеркивают, что официальное подтверждение личности погибшего возможно исключительно после проведения ДНК-экспертизы и получения заключений украинских экспертных учреждений. Об этом пишет УНН.
Детали
Во время последней репатриации, состоявшейся 29 января, российская сторона передала останки, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским воинам. Вместе с телами оккупанты иногда предоставляли личные документы или жетоны. Однако в штабе отмечают, что российская сторона уже начала самостоятельно информировать семьи о якобы возвращении их близких, что является преждевременным и часто манипулятивным шагом.
Однако уже неоднократно были случаи, когда вместе с документами происходила передача тел других лиц
Установлены факты, когда вместе с документами украинского военного передавали тело другого лица. В частности, недавно произошел случай, когда в рамках обмена в РФ вернули тело российского оккупанта, которого враг пытался выдать за погибшего украинца. Такие инциденты подтверждают ненадежность вражеских бумаг и необходимость тщательной проверки каждого случая.
Процедура идентификации и сроки
Следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений Украины уже начали все необходимые мероприятия для установления личностей репатриированных погибших. Процесс включает забор биологических образцов и их сравнение с базой данных родственников. В Координационном штабе заверили, что все экспертизы будут проведены в кратчайшие сроки, чтобы семьи получили достоверную информацию о судьбе своих родных.
