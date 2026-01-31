$42.850.00
17:28 • 608 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
16:54 • 2198 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
15:43 • 5120 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
14:50 • 6814 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
14:25 • 6934 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
13:12 • 7088 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
12:33 • 4456 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
11:48 • 10401 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
31 января, 10:30 • 17430 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
31 января, 10:19 • 17710 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
Координационный штаб предостерегает: не стоит доверять российским документам при идентификации тел павших защитников

Киев • УНН

 • 120 просмотра

Координационный штаб призывает семьи погибших защитников не полагаться на информацию от РФ относительно репатриации тел. Официальное подтверждение личности возможно только после ДНК-экспертизы украинскими учреждениями.

Координационный штаб предостерегает: не стоит доверять российским документам при идентификации тел павших защитников

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обратился к семьям погибших защитников с призывом не полагаться на информацию, предоставленную российской стороной во время репатриации тел. Специалисты подчеркивают, что официальное подтверждение личности погибшего возможно исключительно после проведения ДНК-экспертизы и получения заключений украинских экспертных учреждений. Об этом пишет УНН.

Детали

Во время последней репатриации, состоявшейся 29 января, российская сторона передала останки, которые, по ее утверждению, принадлежат украинским воинам. Вместе с телами оккупанты иногда предоставляли личные документы или жетоны. Однако в штабе отмечают, что российская сторона уже начала самостоятельно информировать семьи о якобы возвращении их близких, что является преждевременным и часто манипулятивным шагом.

Однако уже неоднократно были случаи, когда вместе с документами происходила передача тел других лиц

- подчеркнули в Штабе.

Установлены факты, когда вместе с документами украинского военного передавали тело другого лица. В частности, недавно произошел случай, когда в рамках обмена в РФ вернули тело российского оккупанта, которого враг пытался выдать за погибшего украинца. Такие инциденты подтверждают ненадежность вражеских бумаг и необходимость тщательной проверки каждого случая.

Процедура идентификации и сроки

Следователи правоохранительных органов вместе с представителями экспертных учреждений Украины уже начали все необходимые мероприятия для установления личностей репатриированных погибших. Процесс включает забор биологических образцов и их сравнение с базой данных родственников. В Координационном штабе заверили, что все экспертизы будут проведены в кратчайшие сроки, чтобы семьи получили достоверную информацию о судьбе своих родных. 

1000 тел павших вернули в Украину - координационный штаб29.01.26, 12:24 • 5325 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Украина