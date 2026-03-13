$44.160.1950.960.02
Трамп заявил, что иранцы в США находятся «под наблюдением» из-за угрозы терроризма

Киев • УНН

 • 956 просмотра

Президент США заявил о слежке за иранцами из-за риска спящих ячеек на фоне войны. Правоохранительные органы находятся в состоянии повышенной готовности.

Трамп заявил, что иранцы в США находятся «под наблюдением» из-за угрозы терроризма

Президент Дональд Трамп заявил, что в США есть иранцы, которые находятся в стране "под наблюдением" на фоне новых опасений относительно потенциального внутреннего терроризма во время войны с Ираном. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

"Мы следим за ними очень, очень внимательно. Они сейчас находятся под наблюдением", — сказал Трамп в интервью Fox News Radio с Брайаном Килмидом, которое вышло в эфир в пятницу утром.

Трамп, который инициировал усиление пограничной безопасности, дал интервью в четверг. Его спросили о потенциальной угрозе от иранцев, которые пересекли границу США при предыдущей администрации Джо Байдена, и об опасности возможных "спящих ячеек" в стране после двух случаев насилия в четверг.

В синагогу в пригороде Детройта врезался мужчина на автомобиле, а затем был застрелен охраной. Министерство внутренней безопасности сообщило, что нападение совершил Айман Мохамад Газали, который, по данным агентства, родился в Ливане, прибыл в США в 2011 году и получил гражданство в 2016 году.

Также в Вирджинии ФБР сообщило, что один человек погиб, а двое получили ранения после стрельбы в Old Dominion University. Стрелок, который был убит, ранее признал вину в попытке оказать материальную поддержку "Исламскому государству". ФБР расследует инцидент как акт терроризма.

Трамп отметил, что более 1700 иранцев незаконно попали в США при предыдущей администрации. На вопрос, готовы ли США действовать против возможных спящих ячеек, президент ответил, что это будет сделано "легально и очень осторожно". 

Надо быть немного осторожным во многих аспектах, ведь есть и много хороших людей. Вот в чем проблема

- сказал Трамп.

Он не назвал конкретной угрозы со стороны иранцев в США. В то же время правоохранительные органы в последние дни находятся в высокой готовности из-за возможных атак после начала войны США и Израиля против Ирана. С октября 2023 года, после нападения "Хамаса" на Израиль и войны в Газе, в США и мире возросли случаи антисемитизма.

В начале недели ABC News сообщила, что ФБР предупредило полицию Калифорнии о возможном наступлении дронов со стороны Ирана на Западном побережье. Позже издание уточнило, что информация в этом предупреждении не была подтверждена.

Трамп в интервью пренебрег этой угрозой. На вопрос, беспокоится ли он об атаке дронами, президент ответил: "Я не беспокоюсь, потому что если бы беспокоился, вы бы не смогли функционировать".

Нельзя беспокоиться. Надо что-то делать. И мы следим за всем на уровне, которого еще никогда не было

- добавил Трамп.

