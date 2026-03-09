$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага
8 марта, 08:41
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия
8 марта, 08:15
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта
7 марта, 13:30
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
7 марта, 12:32
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
7 марта, 10:22
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
В бельгийском Льеже произошел взрыв возле синагоги

Киев • УНН

В Льеже произошел взрыв возле синагоги, повредивший здания. Полиция расследует инцидент как уголовное преступление, на месте работают антитеррористические подразделения.

В понедельник, 9 марта, около 4:00 по местному времени произошел взрыв возле синагоги на улице Леона Фредерика в бельгийском городе Льеж. В результате инцидента никто не пострадал, однако зданию был нанесен значительный материальный ущерб. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Взрывная волна выбила окна в самой синагоге, а также повредила остекление в доме, расположенном напротив через дорогу. Мэр города Вилли Демейер в официальном заявлении назвал произошедшее целенаправленным "криминальным актом". Местная полиция немедленно оцепила район для проведения следственных действий.

На место происшествия прибыли специализированные подразделения федеральной судебной полиции по борьбе с терроризмом. В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение взрывного устройства и мотивы злоумышленников. Улица остается закрытой для движения транспорта и пешеходов на время работы экспертов-криминалистов.

Степан Гафтко

