В бельгийском Льеже произошел взрыв возле синагоги

В понедельник, 9 марта, около 4:00 по местному времени произошел взрыв возле синагоги на улице Леона Фредерика в бельгийском городе Льеж. В результате инцидента никто не пострадал, однако зданию был нанесен значительный материальный ущерб. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Взрывная волна выбила окна в самой синагоге, а также повредила остекление в доме, расположенном напротив через дорогу. Мэр города Вилли Демейер в официальном заявлении назвал произошедшее целенаправленным "криминальным актом". Местная полиция немедленно оцепила район для проведения следственных действий.

На место происшествия прибыли специализированные подразделения федеральной судебной полиции по борьбе с терроризмом. В настоящее время правоохранители устанавливают происхождение взрывного устройства и мотивы злоумышленников. Улица остается закрытой для движения транспорта и пешеходов на время работы экспертов-криминалистов.

