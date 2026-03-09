У бельгійському Льєжі стався вибух біля синагоги

У понеділок, 9 березня, близько 4:00 за місцевим часом стався вибух біля синагоги на вулиці Леона Фредеріка в бельгійському місті Льєж. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, проте будівлі було завдано значних матеріальних збитків. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Вибухова хвиля вибила вікна в самій синагозі, а також пошкодила засклення в будинку, розташованому навпроти через дорогу. Мер міста Віллі Демейєр в офіційній заяві назвав подію цілеспрямованим "кримінальним актом". Місцева поліція негайно оточила район для проведення слідчих дій.

На місце події прибули спеціалізовані підрозділи федеральної судової поліції по боротьбі з тероризмом. Наразі правоохоронці встановлюють походження вибухового пристрою та мотиви зловмисників. Вулиця залишається закритою для руху транспорту та пішоходів на час роботи експертів-криміналістів.

