Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності

Київ • УНН

 • 6858 перегляди

Світ відзначає Міжнародний день боротьби за права жінок і мир. В Україні свято акцентує на рівності, безпеці та героїчній ролі жінок під час війни.

Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності

8 березня у світі відзначають Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир. Ця дата стала символом боротьби за рівні можливості, соціальну справедливість та захист прав жінок у різних сферах життя.

В Україні цей день також має офіційний статус державного свята, проте його значення дедалі більше пов’язують не з традиційними привітаннями, а з питаннями рівності, безпеки та ролі жінок у суспільстві. Про це повідомляє УНН.

Історія виникнення свята

Ідея відзначати міжнародний день боротьби за права жінок з’явилася на початку XX століття, коли в різних країнах активізувався рух за виборчі права, гідні умови праці та соціальний захист жінок. Вважається, що одним із поштовхів до появи такого дня стали протести працівниць текстильної промисловості у США, які вимагали скорочення робочого дня, підвищення заробітної плати та кращих умов праці.

У 1910 році на Другій міжнародній конференції жінок-соціалісток у Копенгагені німецька активістка Клара Цеткін запропонувала заснувати міжнародний день солідарності жінок у боротьбі за свої права.

Остаточно дата 8 березня закріпилася після подій 1917 року, коли у Петрограді жінки вийшли на демонстрації з вимогами хліба та миру. Згодом цей день став символом боротьби за права жінок у багатьох країнах світу.

Міжнародне визнання

У 1975 році Організація Об’єднаних Націй офіційно визнала 8 березня Міжнародним днем боротьби за права жінок і міжнародний мир. З того часу щороку ООН присвячує цей день окремій темі, пов’язаній із гендерною рівністю, доступом до освіти, економічними можливостями чи політичним представництвом жінок.

Сьогодні цей день відзначають у десятках країн світу. У багатьох державах він став нагодою привернути увагу до проблем дискримінації, гендерного насильства, нерівної оплати праці та обмеженого доступу жінок до керівних посад.

Роль жінок у сучасному суспільстві

У XXI столітті роль жінок у суспільстві суттєво змінилася. Вони активно беруть участь у політичному житті, займають керівні посади у бізнесі, науці, освіті та культурі. Водночас питання гендерної рівності залишається актуальним у багатьох країнах.

Зокрема, за даними міжнародних організацій, жінки досі стикаються з нерівністю в оплаті праці, недостатнім представництвом у владі та обмеженим доступом до ресурсів у деяких регіонах світу.

В Україні питання гендерної рівності також поступово набуває більшої уваги. В останні роки збільшується кількість жінок у парламенті, державних структурах та силових органах. Водночас суспільство продовжує обговорювати необхідність подолання стереотипів і забезпечення рівних можливостей для всіх.

Боролися за незалежність та увійшли в історію - п'ять жінок, що змінили Україну 08.03.26, 12:00 • 3420 переглядiв

Жінки в умовах війни

Після початку повномасштабного вторгнення росії у 2022 році роль жінок в українському суспільстві стала ще помітнішою. Тисячі українок служать у Збройних силах, працюють у волонтерських організаціях, медичних службах та інших структурах, що допомагають державі протистояти агресії.

Багато жінок також очолили гуманітарні ініціативи, займаються евакуацією цивільних, допомагають військовим і підтримують постраждалих від війни. У той же час вони продовжують виконувати важливу роль у сім’ях і громадах.

"Захист України - не лише справа чоловіків" - Сирський привітав жінок з 8 березня08.03.26, 09:28 • 4494 перегляди

Що символізує 8 березня сьогодні

Сьогодні 8 березня дедалі більше розглядають не як свято квітів і подарунків, а як день нагадування про боротьбу за рівність прав і можливостей. У різних країнах у цей день проводять дискусії, освітні заходи, акції та кампанії, спрямовані на підтримку жінок і захист їхніх прав.

Водночас для багатьох людей ця дата залишається символом поваги до ролі жінок у суспільстві, їхнього внеску у розвиток держави, культури, науки та економіки.

Попри значний прогрес у сфері гендерної рівності, міжнародні організації наголошують, що шлях до повної рівності ще триває.

Саме тому Міжнародний день боротьби за права жінок залишається важливою нагодою привернути увагу до цих питань і нагадати про необхідність подальших змін.

"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березня08.03.26, 10:15 • 15791 перегляд

Андрій Тимощенков

Суспільство
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
благодійність
Організація Об'єднаних Націй
Збройні сили України
Копенгаген
Сполучені Штати Америки
Україна