"Захист України - не лише справа чоловіків" - Сирський привітав жінок з 8 березня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських жінок з 8 березня - Міжнародним жіночим днем. Зокрема, він згадав тих жінок, хто перебуває в лавах Сил оборони України, повідомляє УНН з посиланням на допис Сирського в Facebook.

Як зазначив Сирський, у складі Збройних Сил України перебуває понад 75 тисяч жінок, з них понад 55 тисяч - військовослужбовиці. Щороку їх кількість зростає.

Званням "Герой України" відзначені пʼятеро захисниць України, на жаль, троє з них - посмертно. За 12 років збройної агресії рф проти нашої держави 1705 військовослужбовиць Збройних Сил України за високий професіоналізм, особисту мужність, відвагу та непохитність у бою відзначені державами нагородами. Українські жінки - це воїни, командири, медики, зв’язківці, розвідниці, волонтерки, матері та дружини. Вони пліч-о-пліч із чоловіками захищають державу, рятують життя, навчають, лікують, забезпечують та підтримують. Сьогодні українська жінка - це символ гідності, відваги та любові до Батьківщини

Він також згадав про жінок, які загинули під час війни з російськими окупантами.

Я вдячний військовослужбовицям, які спростовують твердження, що захист України - це лише чоловіча справа