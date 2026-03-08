"Защита Украины - не только дело мужчин" - Сырский поздравил женщин с 8 марта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских женщин с 8 марта - Международным женским днем. В частности, он упомянул тех женщин, кто находится в рядах Сил обороны Украины, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сырского в Facebook.

Детали

Как отметил Сырский, в составе Вооруженных Сил Украины находится более 75 тысяч женщин, из них более 55 тысяч – военнослужащие. Ежегодно их количество растет.

Званием "Герой Украины" отмечены пять защитниц Украины, к сожалению, трое из них - посмертно. За 12 лет вооруженной агрессии рф против нашего государства 1705 военнослужащих Вооруженных Сил Украины за высокий профессионализм, личное мужество, отвагу и непоколебимость в бою отмечены государственными наградами. Украинские женщины - это воины, командиры, медики, связисты, разведчицы, волонтеры, матери и жены. Они плечом к плечу с мужчинами защищают государство, спасают жизни, обучают, лечат, обеспечивают и поддерживают. Сегодня украинская женщина - это символ достоинства, отваги и любви к Родине - заявил Главком.

Он также упомянул о женщинах, погибших во время войны с российскими оккупантами.

Я благодарен военнослужащим, которые опровергают утверждение, что защита Украины - это только мужское дело - говорится в сообщении.

