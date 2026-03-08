$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 25289 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 65314 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 36940 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 38405 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 55430 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 59558 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 67100 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45486 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 92643 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30964 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
публикации
Эксклюзивы
"Защита Украины - не только дело мужчин" - Сырский поздравил женщин с 8 марта

Киев • УНН

 • 446 просмотра

В рядах Вооруженных Сил Украины служат более 75 тысяч женщин. Главнокомандующий отметил героизм защитниц и вручение государственных наград 1705 женщинам.

"Защита Украины - не только дело мужчин" - Сырский поздравил женщин с 8 марта

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских женщин с 8 марта - Международным женским днем. В частности, он упомянул тех женщин, кто находится в рядах Сил обороны Украины, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сырского в Facebook.

Детали

Как отметил Сырский, в составе Вооруженных Сил Украины находится более 75 тысяч женщин, из них более 55 тысяч – военнослужащие. Ежегодно их количество растет.

Званием "Герой Украины" отмечены пять защитниц Украины, к сожалению, трое из них - посмертно. За 12 лет вооруженной агрессии рф против нашего государства 1705 военнослужащих Вооруженных Сил Украины за высокий профессионализм, личное мужество, отвагу и непоколебимость в бою отмечены государственными наградами. Украинские женщины - это воины, командиры, медики, связисты, разведчицы, волонтеры, матери и жены. Они плечом к плечу с мужчинами защищают государство, спасают жизни, обучают, лечат, обеспечивают и поддерживают. Сегодня украинская женщина - это символ достоинства, отваги и любви к Родине

- заявил Главком.

Он также упомянул о женщинах, погибших во время войны с российскими оккупантами.

Я благодарен военнослужащим, которые опровергают утверждение, что защита Украины - это только мужское дело

- говорится в сообщении.

Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения07.03.2026, 15:30 • 25291 просмотр

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
благотворительность
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Украина