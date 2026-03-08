"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Международным женским днем 8 марта. Он упомянул как тех, кто работает в тылу, так и тех, кто находится в армии, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.

Подробности

Как отметил глава государства, сила и роль украинских женщин - это не один день. Это все 365 дней.

Украинские женщины защищают страну, ждут родных и поддерживают любимых, воспитывают детей в нелегких условиях войны, создают, исследуют, спасают, учат, лечат - заявил Зеленский.

Он также поблагодарил украинских женщин за решительность, лидерство, заботу и профессионализм.

Кроме того, он опубликовал фото, как украинские женщины - будь то на фронте или в тылу - ежедневно работают в нечеловеческих условиях.

Напомним

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских женщин с 8 марта. Он отметил, что в рядах Вооруженных Сил Украины служат более 75 тысяч женщин, а также упомянул о женщинах, погибших во время войны с российскими оккупантами.

Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения