"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Киев • УНН
Президент поздравил женщин с 8 марта и отметил их стойкость на фронте и в тылу. Он поблагодарил за лидерство и воспитание детей в тяжелых условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Международным женским днем 8 марта. Он упомянул как тех, кто работает в тылу, так и тех, кто находится в армии, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.
Подробности
Как отметил глава государства, сила и роль украинских женщин - это не один день. Это все 365 дней.
Украинские женщины защищают страну, ждут родных и поддерживают любимых, воспитывают детей в нелегких условиях войны, создают, исследуют, спасают, учат, лечат
Он также поблагодарил украинских женщин за решительность, лидерство, заботу и профессионализм.
Кроме того, он опубликовал фото, как украинские женщины - будь то на фронте или в тылу - ежедневно работают в нечеловеческих условиях.
Напомним
Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских женщин с 8 марта. Он отметил, что в рядах Вооруженных Сил Украины служат более 75 тысяч женщин, а также упомянул о женщинах, погибших во время войны с российскими оккупантами.
