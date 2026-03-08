$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 26587 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 69124 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 38431 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 39871 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 56606 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 60070 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 67651 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 45571 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 93659 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 31017 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Президент поздравил женщин с 8 марта и отметил их стойкость на фронте и в тылу. Он поблагодарил за лидерство и воспитание детей в тяжелых условиях.

"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских женщин с Международным женским днем 8 марта. Он упомянул как тех, кто работает в тылу, так и тех, кто находится в армии, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Зеленского в соцсетях.

Подробности

Как отметил глава государства, сила и роль украинских женщин - это не один день. Это все 365 дней.

Украинские женщины защищают страну, ждут родных и поддерживают любимых, воспитывают детей в нелегких условиях войны, создают, исследуют, спасают, учат, лечат

- заявил Зеленский.

Он также поблагодарил украинских женщин за решительность, лидерство, заботу и профессионализм.

Кроме того, он опубликовал фото, как украинские женщины - будь то на фронте или в тылу - ежедневно работают в нечеловеческих условиях.

Напомним

Ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравил украинских женщин с 8 марта. Он отметил, что в рядах Вооруженных Сил Украины служат более 75 тысяч женщин, а также упомянул о женщинах, погибших во время войны с российскими оккупантами.

Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения07.03.26, 15:30 • 26588 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоПолитика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский
Владимир Зеленский
Украина