Трамп отрицает участие России в военной помощи Ирану

В Соединенных Штатах Америки нет подтверждений участия Российской Федерации в оказании помощи Ирану в рамках обострения на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, если бы Москва действительно поддерживала иранскую сторону, это должно было бы отразиться на эффективности действий Исламской Республики.

У меня нет никаких признаков этого. Если это и так, то они не очень хорошо справляются со своей задачей, потому что Иран не имеет больших успехов - сказал Трамп.

Он подчеркнул, что помощь РФ Ирану либо отсутствует, либо абсолютно неэффективна.

Напомним

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ поддерживает Иран в войне с США.

российский и иранский режимы существуют благодаря друг другу, защита должна быть скоординированной в Украине и на Ближнем Востоке - Зеленский