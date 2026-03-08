$43.810.0050.900.00
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 18311 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 44404 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 29328 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06 • 31133 просмотра
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
6 марта, 23:10 • 49550 просмотра
США могут снять санкции с российской нефти для стабилизации рынка – Бессент
6 марта, 15:35 • 57246 просмотра
ЕС рассматривает финансовую помощь для возобновления поставок нефти через "Дружбу"
6 марта, 15:23 • 64503 просмотра
россия весной готовит наступление на Донетчине - ЗеленскийVideo
6 марта, 13:05 • 44945 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
6 марта, 12:50 • 87943 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
6 марта, 12:20 • 30600 просмотра
Правительство занялось вопросом подорожания на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
Эксклюзивы
Трамп отрицает участие России в военной помощи Ирану

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств поддержки Ирана со стороны Москвы. Он отметил, что действия Ирана неуспешны, а помощь РФ была бы заметна.

В Соединенных Штатах Америки нет подтверждений участия Российской Федерации в оказании помощи Ирану в рамках обострения на Ближнем Востоке. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН.

Детали

По его словам, если бы Москва действительно поддерживала иранскую сторону, это должно было бы отразиться на эффективности действий Исламской Республики.

У меня нет никаких признаков этого. Если это и так, то они не очень хорошо справляются со своей задачей, потому что Иран не имеет больших успехов

- сказал Трамп.

Он подчеркнул, что помощь РФ Ирану либо отсутствует, либо абсолютно неэффективна.

Напомним

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что РФ поддерживает Иран в войне с США.

российский и иранский режимы существуют благодаря друг другу, защита должна быть скоординированной в Украине и на Ближнем Востоке - Зеленский07.03.26, 20:52 • 3748 просмотров

Вадим Хлюдзинский

