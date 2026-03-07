Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили 42 корабля иранского флота за последние три дня. Об этом он сообщил на саммите "Щит Америки" в Дорале (штат Флорида), пишет УНН.

Это был конец военно-морского флота. Мы уничтожили их воздушные силы, мы уничтожили их средства связи, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но думаю, что они тоже что-то придумают - сказал Трамп.

Он также повторил утверждение - без предоставления доказательств - о том, что Иран приближался к созданию ядерного оружия.

"У них было бы ядерное оружие, знаете, это безумие, и они бы его использовали. Так что мы оказали миру услугу", — сказал глава США.

