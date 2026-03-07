$43.810.0050.900.00
Трамп заявил, что американские военные уничтожили 42 корабля иранского флота

Киев • УНН

 • 1668 просмотра

Дональд Трамп заявил о ликвидации иранских кораблей, воздушных сил и средств связи. Экс-президент США подчеркнул угрозу ядерного оружия Ирана.

Трамп заявил, что американские военные уничтожили 42 корабля иранского флота

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили 42 корабля иранского флота за последние три дня. Об этом он сообщил на саммите "Щит Америки" в Дорале (штат Флорида), пишет УНН.

Это был конец военно-морского флота. Мы уничтожили их воздушные силы, мы уничтожили их средства связи, и все телекоммуникации исчезли. Я не знаю, как они общаются, но думаю, что они тоже что-то придумают

- сказал Трамп.

Он также повторил утверждение - без предоставления доказательств - о том, что Иран приближался к созданию ядерного оружия.

"У них было бы ядерное оружие, знаете, это безумие, и они бы его использовали. Так что мы оказали миру услугу", — сказал глава США.

очень трудно договориться - Трамп о переговорах между Украиной и россией07.03.26, 18:46 • 3102 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Флорида
Иран