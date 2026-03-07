Трамп заявив, що американські військові знищили 42 кораблі іранського флоту
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив про ліквідацію іранських кораблів, повітряних сил та засобів зв'язку. Експрезидент США наголосив на загрозі ядерної зброї Ірану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили 42 кораблі іранського флоту за останні три дні. Про це він повідомив на саміті "Щит Америки" в Доралі (штат Флорида), пише УНН.
Це був кінець військово-морського флоту. Ми знищили їхні повітряні сили, ми знищили їхні засоби зв'язку, і всі телекомунікації зникли. Я не знаю, як вони спілкуються, але думаю, що вони теж щось придумають
Він також повторив твердження - без надання доказів - про те, що Іран наближався до створення ядерної зброї.
"Вони б мали ядерну зброю, знаєте, це божевілля, і вони б її використовували. Тож ми зробили світу послугу", — сказав очільник США.
