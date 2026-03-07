$43.810.0050.900.00
Ексклюзив
13:30 • 12816 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 27287 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 20901 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 23129 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
6 березня, 23:10 • 42735 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 54388 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 61523 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 44348 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 82558 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 30244 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп заявив, що американські військові знищили 42 кораблі іранського флоту

Київ • УНН

 • 1696 перегляди

Дональд Трамп заявив про ліквідацію іранських кораблів, повітряних сил та засобів зв'язку. Експрезидент США наголосив на загрозі ядерної зброї Ірану.

Трамп заявив, що американські військові знищили 42 кораблі іранського флоту

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові знищили 42 кораблі іранського флоту за останні три дні. Про це він повідомив на саміті "Щит Америки" в Доралі (штат Флорида), пише УНН.

Це був кінець військово-морського флоту. Ми знищили їхні повітряні сили, ми знищили їхні засоби зв'язку, і всі телекомунікації зникли. Я не знаю, як вони спілкуються, але думаю, що вони теж щось придумають

- сказав Трамп.

Він також повторив твердження - без надання доказів - про те, що Іран наближався до створення ядерної зброї.

"Вони б мали ядерну зброю, знаєте, це божевілля, і вони б її використовували. Тож ми зробили світу послугу", — сказав очільник США.

Їм дуже важко домовитися - Трамп про переговори між Україною та росією07.03.26, 18:46 • 3120 переглядiв

Ольга Розгон

ПолітикаСвіт
Ядерна зброя
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Флорида
Іран