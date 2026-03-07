Авіакомпанія Катару оголосила про декілька рейсів до Дохи попри закритий авіапростір

Авіакомпанія Qatar Airways повідомила, що в неділю виконає шість рейсів до Дохи в Катарі "безпечним коридором", на тлі того, як повітряний простір країни залишається закритим, пише УНН з посиланням на AP та Al Jazeera.

Деталі

Державна авіакомпанія Катару заявила, що рейси виконуватимуться з шести міст - з Лондона, Парижа, Мадрида, Риму, Франкфурта та Бангкока - до міжнародного аеропорту Хамад у Досі.

У заяві йдеться, що рішення було ухвалено після тимчасового дозволу Управління цивільної авіації Катару, який підтвердив наявність "безпечного операційного коридору".

"Ці рейси призначені тільки для пасажирів, кінцевим пунктом призначення яких є Доха", - ідеться у заяві, додаючи, що вони "не є підтвердженням відновлення регулярних комерційних рейсів".

Перевізник також закликав пасажирів не прибувати в аеропорт вильоту, якщо вони не мають дійсного підтвердженого квитка на поїздку.

Авіарейси з Дубая знову призупиняли на тлі атаки Ірану

Тим часом, як зазначає CNN, рейси до та з головного міжнародного аеропорту Дубая відновилися в суботу вдень після того, як були призупинені через атаки дронів.

Рейси до Джидди та Відня були одними з перших, що вилетіли з аеропорту, який зазвичай є одним з найзавантаженіших у світі, коли рух відновився. Табло прибуття показувало, що рейси з Кіпру та Сінгапуру приземляються, згідно з веб-сайтами відстеження рейсів.

Раніше в суботу пасажирам сказали сховатися, на тлі того, як поблизу аеропорту були перехоплені дрони.

Речник аеропорту Дубая заявив, що деякі рейси будуть виконуватися з міжнародного аеропорту Дубая, а також з другого аеропорту Дубая, міжнародного аеропорту Аль-Мактум.