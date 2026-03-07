Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війни
Київ • УНН
Майбутні офіцери передають партизанам фото території та дані про логістику закладу. Курсанти обирають шлях спротиву, щоб уникнути загибелі на фронті.
Майбутні офіцери казанського вищого танкового командного училища виходять на зв’язок із партизанським рухом "АТЕШ" через небажання гинути на війні в Україні. Розуміючи, що після випуску їх без права вибору направлять на найгарячіші ділянки фронту, курсанти обирають шлях внутрішнього спротиву та допомоги Силам оборони України. Агенти всередині закладу вже передали українській стороні детальні фотографії території та важливу службову інформацію про внутрішній розпорядок і логістику училища. Про це повідомляє "АТЕШ", пише УНН.
Деталі
казанське училище є ключовим центром підготовки кадрів для танкових підрозділів російської армії, що робить активність "АТЕШ" у його стінах критично важливою для розвідки.
Курсанти, які приєдналися до руху, надають актуальні дані про пересування техніки та плани командування, що дозволяє заздалегідь прогнозувати поповнення окупаційних резервів.
Партизани руху "АТЕШ" викрили масштабну схему пограбування цивільних у Горлівці за участю окупаційної влади01.03.26, 07:33 • 7095 переглядiв
За словами представників руху, до них дедалі частіше звертаються вихованці різних військових закладів росії, які не бачать іншого способу вижити, окрім як сприяти поразці путінського режиму.
"АТЕШ" працює з курсантами напряму: готує їх до того, як завдати реального удару по путінському режиму зсередини, як допомогти зупинити цю війну і при цьому вижити. Це не абстракція – це конкретні дії, які вже змінюють хід подій
Основна мета такої співпраці – підготувати курсантів до реальних дій, які дозволять завдати удару по боєздатності армії рф безпосередньо з тилу. Організатори наголошують, що такі свідомі кроки молодих військових є конкретними діями, спрямованими на зупинення кровопролиття та збереження власних життів.
російське командування відправляє солдатів замість відпусток рити окопи під Бахмутом – АТЕШ06.03.26, 07:51 • 5002 перегляди