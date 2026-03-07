Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війни

$43.810.0950.900.07
ukenru
05:01 • 8624 перегляди
У Харкові вже 4 загиблих після ракетного удару росіян по багатопопверхівці
01:30 • 18737 перегляди
Кількість постраждалих у Харкові зросла до 10 осіб, під завалами будинку 5 людей – ОВАPhoto
6 березня, 23:10 • 24929 перегляди
США можуть зняти санкції із російської нафти для стабілізації ринку – Бессент
6 березня, 15:35 • 41386 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 49000 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 39878 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 66081 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 28739 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 26102 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 24574 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+2°
1м/с
78%
760мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Під Полтавою впав ворожий безпілотник, пошкоджено покрівлю будинку6 березня, 21:07 • 13860 перегляди
США готують найбільше нічне бомбардування військових об'єктів ІрануVideo6 березня, 22:01 • 6400 перегляди
Україна та Польща розгортають спільне виробництво САУ БогданаPhoto6 березня, 22:39 • 9726 перегляди
рф атакує Київ гіперзвуковими ракетами Циркон, ймовірно із касетною бойовою частиною6 березня, 23:51 • 19512 перегляди
Мир між Україною та рф залишається можливим попри ймовірну передачу росіянами розвідданих для Ірану про позиції США – Білий дімVideo02:11 • 8012 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 31990 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 39015 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 66082 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 39910 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 47967 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Марко Рубіо
Джо Байден
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Харків
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 14772 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 15472 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 33442 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 29817 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 31406 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
CAESAR
The Guardian
Іскандер (ОТРК)

Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війни

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

Майбутні офіцери передають партизанам фото території та дані про логістику закладу. Курсанти обирають шлях спротиву, щоб уникнути загибелі на фронті.

Курсанти казанського танкового училища почали співпрацю з рухом "АТЕШ" задля саботажу війни

Майбутні офіцери казанського вищого танкового командного училища виходять на зв’язок із партизанським рухом "АТЕШ" через небажання гинути на війні в Україні. Розуміючи, що після випуску їх без права вибору направлять на найгарячіші ділянки фронту, курсанти обирають шлях внутрішнього спротиву та допомоги Силам оборони України. Агенти всередині закладу вже передали українській стороні детальні фотографії території та важливу службову інформацію про внутрішній розпорядок і логістику училища. Про це повідомляє "АТЕШ", пише УНН.

Деталі

казанське училище є ключовим центром підготовки кадрів для танкових підрозділів російської армії, що робить активність "АТЕШ" у його стінах критично важливою для розвідки.

Курсанти, які приєдналися до руху, надають актуальні дані про пересування техніки та плани командування, що дозволяє заздалегідь прогнозувати поповнення окупаційних резервів.

Партизани руху "АТЕШ" викрили масштабну схему пограбування цивільних у Горлівці за участю окупаційної влади01.03.26, 07:33 • 7095 переглядiв

За словами представників руху, до них дедалі частіше звертаються вихованці різних військових закладів росії, які не бачать іншого способу вижити, окрім як сприяти поразці путінського режиму.

"АТЕШ" працює з курсантами напряму: готує їх до того, як завдати реального удару по путінському режиму зсередини, як допомогти зупинити цю війну і при цьому вижити. Це не абстракція – це конкретні дії, які вже змінюють хід подій

– повідомляють партизани.

Основна мета такої співпраці – підготувати курсантів до реальних дій, які дозволять завдати удару по боєздатності армії рф безпосередньо з тилу. Організатори наголошують, що такі свідомі кроки молодих військових є конкретними діями, спрямованими на зупинення кровопролиття та збереження власних життів.

російське командування відправляє солдатів замість відпусток рити окопи під Бахмутом – АТЕШ06.03.26, 07:51 • 5002 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніСвіт
Техніка
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна