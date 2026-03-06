Трамп наказав учетверо збільшити виробництво найсучаснішого озброєння США

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленостей із найбільшими оборонними компаніями країни щодо радикального розширення масштабів виробництва зброї. За результатами зустрічі з керівниками провідних корпорацій, було ухвалено рішення про чотирикратне збільшення випуску озброєння так званого "вишуканого класу". Про це Трамп повідомив на сторінці у Truthsocial, пише УНН.

Деталі

У переговорах взяли участь генеральні директори таких компаній, як BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon. Трамп зазначив, що США вже мають практично необмежені запаси боєприпасів середнього та вище середнього класів, які наразі застосовуються в Ірані та нещодавно використовувалися у Венесуелі.

Попри значні наявні ресурси, адміністрація прийняла рішення про додаткове збільшення обсягів замовлень на цих рівнях для забезпечення потреб армії.

Подальші плани та терміни реалізації

Вони (компанії-виробники – ред.) погодилися вчетверо збільшити виробництво озброєння "вишуканого класу", оскільки ми хочемо якомога швидше досягти найвищих показників кількості – заявив Трамп за підсумками зустрічі.

Президент наголосив на високій інтенсивності роботи оборонного промислового комплексу, зазначивши, що наступна зустріч із керівниками компаній запланована вже за два місяці.

Основний фокус адміністрації спрямований на дотримання жорстких графіків виробництва та швидке розгортання нових ліній випуску високотехнологічної зброї. Трамп подякував учасникам за співпрацю, підтвердивши намір США утримувати лідерство у сфері військових технологій та забезпечення.

