Трамп наказав учетверо збільшити виробництво найсучаснішого озброєння США

$43.810.09
50.900.07
ukenru
6 березня, 15:35 • 23687 перегляди
ЄС розглядає фінансову допомогу для відновлення постачання нафти через "Дружбу"
6 березня, 15:23 • 33574 перегляди
росія навесні готує наступ на Донеччині - ЗеленськийVideo
6 березня, 13:05 • 29782 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
6 березня, 12:50 • 51554 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
6 березня, 12:20 • 24607 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
6 березня, 11:26 • 23095 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
6 березня, 10:48 • 22094 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
6 березня, 09:57 • 20319 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
6 березня, 09:32 • 20509 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
6 березня, 09:22 • 17904 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0м/с
77%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 29930 перегляди
Експрокурор САП припустив, що директор НАБУ розчищає енергоринок під когось зі своїх – його дружина брала участь у схемах6 березня, 13:37 • 6026 перегляди
Захоплення інкасаторів в Угорщині - Будапешт показав кадри затримання і вилученої готівкиPhotoVideo6 березня, 14:16 • 4974 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 22376 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 8208 перегляди
Публікації
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 22447 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 29996 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 51554 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 33805 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів6 березня, 09:52 • 41932 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Андрій Пишний
Музикант
Актуальні місця
Україна
Іран
Угорщина
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto18:52 • 4308 перегляди
Джамала вразила новим треком "Замовкни" - пісня увійде до альбому "Рух мій"Video6 березня, 15:48 • 8300 перегляди
Брітні Спірс заарештували в Каліфорнії за підозрою у водінні в нетверезому стані6 березня, 02:40 • 29948 перегляди
Меган Фокс повернулася в Instagram після майже дворічної паузи і одразу показала відверті фотоPhoto5 березня, 18:11 • 26527 перегляди
MILA NITICH шокувала зізнанням - чому пісню "Каюсь" їй забороняли співати у 18 років PhotoVideo5 березня, 15:38 • 28235 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Дипломатка
The Guardian

Трамп наказав учетверо збільшити виробництво найсучаснішого озброєння США

Київ • УНН

 • 146 перегляди

Дональд Трамп домовився з оборонними компаніями США про чотирикратне збільшення випуску зброї "вишуканого класу". Це рішення прийнято для забезпечення потреб армії, попри вже наявні значні запаси.

Трамп наказав учетверо збільшити виробництво найсучаснішого озброєння США
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення домовленостей із найбільшими оборонними компаніями країни щодо радикального розширення масштабів виробництва зброї. За результатами зустрічі з керівниками провідних корпорацій, було ухвалено рішення про чотирикратне збільшення випуску озброєння так званого "вишуканого класу". Про це Трамп повідомив на сторінці у Truthsocial, пише УНН.

Деталі

У переговорах взяли участь генеральні директори таких компаній, як BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman та Raytheon. Трамп зазначив, що США вже мають практично необмежені запаси боєприпасів середнього та вище середнього класів, які наразі застосовуються в Ірані та нещодавно використовувалися у Венесуелі.

Білий дім заявив, що кампанія в Ірані може тривати від чотирьох до шести тижнів06.03.26, 22:19 • 2562 перегляди

Попри значні наявні ресурси, адміністрація прийняла рішення про додаткове збільшення обсягів замовлень на цих рівнях для забезпечення потреб армії.

Подальші плани та терміни реалізації

Вони (компанії-виробники – ред.) погодилися вчетверо збільшити виробництво озброєння "вишуканого класу", оскільки ми хочемо якомога швидше досягти найвищих показників кількості

– заявив Трамп за підсумками зустрічі.

Президент наголосив на високій інтенсивності роботи оборонного промислового комплексу, зазначивши, що наступна зустріч із керівниками компаній запланована вже за два місяці.

Основний фокус адміністрації спрямований на дотримання жорстких графіків виробництва та швидке розгортання нових ліній випуску високотехнологічної зброї. Трамп подякував учасникам за співпрацю, підтвердивши намір США утримувати лідерство у сфері військових технологій та забезпечення.

Трамп заявив, що Куба “скоро впаде”06.03.26, 22:44 • 1866 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Техніка
Boeing
Northrop Grumman
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран