Northrop Grumman

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18984 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 132569 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 124784 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 126218 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 124841 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127623 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 191792 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 76742 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 163991 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 115314 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
5м/с
29%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 36416 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 47219 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 47189 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 36956 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 19967 перегляди
Публікації

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 15278 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 37793 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 48016 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 132569 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 191792 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 830 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 9820 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 12290 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 108165 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 109839 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Організації

Northrop Grumman

Новини по темi

Boeing готується до можливого закриття програми NASA з виробництва ракети SLS

Boeing попередив 800 співробітників про можливе скорочення 400 посад через потенційне припинення програми SLS. Білий дім може запропонувати припинити використання ракети вартістю $2 млрд за запуск.

Новини Світу • 8 лютого, 11:24 • 61616 перегляди

У мережі з’явилися зображення нових китайських військових літаків

У мережі з'явилися фото двох нових китайських військових літаків із безхвостим дизайном та стелс-характеристиками. Більший літак має ромбоподібну форму з трьома двигунами, менший - більш традиційний вигляд.

Війна • 27 грудня, 14:39 • 22902 перегляди

SpaceX запустила Falcon 9 з супутниками для розширення покриття в Арктиці

SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.

Новини Світу • 12 серпня, 22:02 • 26441 перегляди

Пентагон замовив літаки радіолокаційного виявлення для Японії

Міноборони США уклало контракт з Northrop Grumman на $1,45 млрд на постачання 9 літаків E-2 Advanced Hawkeye. 5 літаків призначені для Японії, 4 - для ВМС США, постачання заплановано на 2029 рік.

Війна • 20 липня, 00:32 • 108589 перегляди

Корпорація зі США вироблятиме боєприпаси в Україні

Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman планує розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво між Пентагоном та українським урядом, з планами розширити виробництво до танкових та артилерійських боєприпасів.

Війна • 19 червня, 02:14 • 112972 перегляди

Китай запровадив санкції проти ще трьох оборонних концернів США

Китай запровадив санкції проти ще трьох американських оборонних компаній - оборонного та космічного підрозділів Boeing, General Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems - за постачання зброї до Тайваню.

Новини Світу • 20 травня, 07:56 • 18737 перегляди

WSJ: ВПС США планують виготовити тисячу безпілотників зі штучним інтелектом

ВПС США планують протягом наступних п'яти років випустити близько тисячі безпілотних винищувачів, оснащених штучним інтелектом, які будуть супроводжувати і захищати інші літаки.

Новини Світу • 4 березня, 05:18 • 31028 перегляди

Bloomberg: США хочуть відмовитися від програми засекреченого військового супутника

США вирішили відмовитися від засекреченої військової супутникової програми через зростання витрат і труднощі з розробкою корисного навантаження.

Війна • 15 лютого, 21:06 • 33059 перегляди

Китай висловлює рішуче незадоволення з приводу продажу США зброї Тайваню

Китай рішуче виступає проти продажу зброї Тайваню на суму 300 мільйонів доларів США і попереджає про можливі санкції проти причетних компаній, оскільки це порушує принцип "єдиного Китаю" і загрожує регіональній стабільності.

Новини Світу • 19 грудня, 07:54 • 115195 перегляди