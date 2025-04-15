Boeing попередив 800 співробітників про можливе скорочення 400 посад через потенційне припинення програми SLS. Білий дім може
запропонувати припинити використання ракети вартістю $2 млрд за запуск.
У мережі з'явилися фото двох нових китайських військових літаків із безхвостим дизайном та стелс-характеристиками. Більший літак має ромбоподібну форму з трьома двигунами, менший - більш традиційний вигляд.
SpaceX успішно запустила ракету Falcon 9 з двома супутниками ASBM для розширення широкосмугового покриття в Арктиці. Це був 22-й запуск цієї ракети-носія, що зрівняло рекорд компанії з повторного використання ракет.
Міноборони США уклало контракт з Northrop Grumman на $1,45 млрд на постачання 9 літаків E-2 Advanced Hawkeye. 5 літаків призначені для Японії, 4 - для ВМС США, постачання заплановано на 2029 рік.
Американська військово-промислова корпорація Northrop Grumman планує розпочати виробництво боєприпасів середнього калібру в Україні в рамках угоди про спільне виробництво між Пентагоном та українським урядом, з планами розширити виробництво до танкових та артилерійських боєприпасів.
Китай запровадив санкції проти ще трьох американських оборонних компаній - оборонного та космічного підрозділів Boeing, General
Atomics Aeronautical Systems та General Dynamics Land Systems - за постачання зброї до Тайваню.
ВПС США планують протягом наступних п'яти років випустити близько тисячі безпілотних винищувачів, оснащених штучним інтелектом, які будуть супроводжувати і захищати інші літаки.
США вирішили відмовитися від засекреченої військової супутникової програми через зростання витрат і труднощі з розробкою корисного навантаження.
Китай рішуче виступає проти продажу зброї Тайваню на суму 300 мільйонів доларів США і попереджає про можливі санкції проти
причетних компаній, оскільки це порушує принцип "єдиного Китаю" і загрожує регіональній стабільності.