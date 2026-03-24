Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
СБУ вдалося ліквідувати агентурну мережу росіян, які діяли через релігійні спільноти, та попередити замахи - Зеленський
Дефіциту дизельного палива в Україні немає та не передбачається - експерт
NASA скасовує будівництво орбітальної місячної станції заради бази на Місяці за $20 млрд

Київ • УНН

 • 1302 перегляди

Джаред Айзекман оголосив про перепрофілювання компонентів орбітальної станції для наземної інфраструктури. Проєкт планують реалізувати за сім років.

NASA скасовує будівництво орбітальної місячної станції заради бази на Місяці за $20 млрд
Artist’s concept of Phase 3 of NASA’s Moon Base. Credit: NASA

NASA скасовує плани розгортання космічної станції на місячній орбіті та натомість використовуватиме її компоненти для будівництва бази на поверхні Місяця вартістю 20 мільярдів доларів протягом наступних семи років, заявив у вівторок новий голова агентства Джаред Айзекман, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Айзекман, який був приведений до присяги в агентстві в грудні, зробив цю заяву на відкритті одноденного заходу у вашингтонській штаб-квартирі NASA, на якому він виклав низку змін, які він вносить до флагманської місячної програми агентства "Artemis".

"Не повинно нікого дивувати, що ми призупиняємо Gateway у її нинішньому вигляді та зосереджуємося на інфраструктурі, яка підтримує стабільні операції на поверхні Місяця", – сказав Айзекман делегатам заходу.

Станція Lunar Gateway, більша частина якої вже побудована підрядниками Northrop Grumman та Vantor (раніше Maxar), призначалася для розміщення на місячній орбіті. Перепрофілювання апарату для місячної бази – непросте завдання, зауважує видання.

"Попри деякі цілком реальні проблеми з обладнанням та графіком, ми можемо перепрофілювати обладнання та міжнародні партнерські угоди для підтримки цілей на поверхні та інших програмних завдань", - сказав Айзекман.

Станція Lunar Gateway була спроєктована як дослідницька платформа та пересадкова станція, яку астронавти використовували для посадки на місячні посадкові модулі перед спуском на місячну поверхню.

Зміни, внесені Айзекманом до флагманської американської місячної програми останніми тижнями, перекроюють контракти на мільярди доларів у межах програми "Artemis", зазначає видання.

Це змушує компанії поспіхом пристосовуватися до зростання терміновості, оскільки Китай просувається до власної висадки на Місяць в 2030 році, пише видання.

