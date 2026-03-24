NASA скасовує будівництво орбітальної місячної станції заради бази на Місяці за $20 млрд
Київ • УНН
Джаред Айзекман оголосив про перепрофілювання компонентів орбітальної станції для наземної інфраструктури. Проєкт планують реалізувати за сім років.
NASA скасовує плани розгортання космічної станції на місячній орбіті та натомість використовуватиме її компоненти для будівництва бази на поверхні Місяця вартістю 20 мільярдів доларів протягом наступних семи років, заявив у вівторок новий голова агентства Джаред Айзекман, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Айзекман, який був приведений до присяги в агентстві в грудні, зробив цю заяву на відкритті одноденного заходу у вашингтонській штаб-квартирі NASA, на якому він виклав низку змін, які він вносить до флагманської місячної програми агентства "Artemis".
"Не повинно нікого дивувати, що ми призупиняємо Gateway у її нинішньому вигляді та зосереджуємося на інфраструктурі, яка підтримує стабільні операції на поверхні Місяця", – сказав Айзекман делегатам заходу.
Станція Lunar Gateway, більша частина якої вже побудована підрядниками Northrop Grumman та Vantor (раніше Maxar), призначалася для розміщення на місячній орбіті. Перепрофілювання апарату для місячної бази – непросте завдання, зауважує видання.
"Попри деякі цілком реальні проблеми з обладнанням та графіком, ми можемо перепрофілювати обладнання та міжнародні партнерські угоди для підтримки цілей на поверхні та інших програмних завдань", - сказав Айзекман.
Станція Lunar Gateway була спроєктована як дослідницька платформа та пересадкова станція, яку астронавти використовували для посадки на місячні посадкові модулі перед спуском на місячну поверхню.
Зміни, внесені Айзекманом до флагманської американської місячної програми останніми тижнями, перекроюють контракти на мільярди доларів у межах програми "Artemis", зазначає видання.
Це змушує компанії поспіхом пристосовуватися до зростання терміновості, оскільки Китай просувається до власної висадки на Місяць в 2030 році, пише видання.
NASA планує вперше за 50 років відправити астронавтів з Artemis на Місяць у квітні13.03.26, 08:35 • 4820 переглядiв