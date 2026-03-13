NASA планує вперше за 50 років відправити астронавтів з Artemis на Місяць у квітні

NASA у четвер дозволило запуск своєї ракети на Місяць у квітні з чотирма астронавтами після завершення останнього етапу ремонту, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

98-метрову ракету буде вивезено з ангару назад на стартовий майданчик наступного тижня в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді в США, що дозволить зробити спробу запуску вже 1 квітня. Це буде перший політ людства на Місяць за понад 50 років.

Екіпаж "Artemis II" мав би здійснити обліт Місяця на початку цього року, але виток палива та інші проблеми з ракетою-носієм завадили цьому.

Хоча NASA вдалося усунути виток водневого палива на стартовому майданчику в лютому, проблема з потоком гелію змусила космічне агентство повернути ракету в будівлю збирання ракет для ремонту, перенісши місію на квітень.

У космічного агентства залишилося лише шість днів на початку квітня для запуску, після чого місія буде припинена до 30 квітня - початку травня. "Це випробувальний політ, і він не позбавлений ризику, але наша команда і наше обладнання готові", - заявила журналістам Лорі Глейз із NASA наприкінці дводенного огляду готовності до польоту.

Глейз та інші представники NASA відмовилися назвати ймовірність ризику для майбутньої місії.

Історія показує, що у нової ракети по суті 50% шансів на успіх, сказав Джон Ганікатт, голова групи управління місією.

З моменту єдиного попереднього польоту SLS - понад три роки тому без екіпажу - минуло так багато часу, що важко зрозуміти будь-які цифри оцінки ризику, сказав Ганікатт.

"Це не перший політ, - сказала Глейз. - Але ми також не працюємо у регулярному режимі. Тому у нас виразно значно більше ризиків, ніж у системи, яка постійно літає".

Наприкінці минулого місяця новий адміністратор NASA Джаред Айзекман оголосив про масштабну реорганізацію програми "Artemis" з метою прискорення процесів та, таким чином, зниження ризиків. Невдоволений повільним темпом і тривалими перервами між місячними місіями, він додав додатковий тренувальний політ на орбіті навколо Землі наступного року. Тепер це нова "Artemis III", а висадка на Місяць двох астронавтів перенесена на "Artemis IV". Айзекман планує одну, а можливо, і дві місячні висадки у 2028 році.

Управління генерального інспектора NASA цього тижня попередило під час аудиту, що космічному агентству необхідно розробити план порятунку своїх місячних екіпажів. Згідно зі звітом, посадка поблизу південного полюса Місяця буде більш ризикованою, ніж для астронавтів "Apollo" ближче до екватора з огляду на складний полярний рельєф.

У звіті місячні посадкові модулі названі основною причиною потенційної загибелі екіпажів під час перших кількох місячних висадок у межах програми "Artemis". У ньому вказано пороговий рівень загибелі екіпажів для космічного агентства - 1 до 40 для місячних операцій та 1 до 30 для місій "Artemis" загалом.

Компанії SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса, які отримали від NASA контракт на постачання місячних посадкових модулів для астронавтів, прискорили роботу, щоб укластися в нову цільову дату - 2028 рік. Управління генерального інспектора заявило, що залишається багато технічних проблем, включаючи дозаправку посадкових модулів на орбіті навколо Землі перед польотом на Місяць.

Доповнення

NASA відправило на Місяць 24 астронавти у рамках програми "Apollo", 12 з яких успішно приземлилися. Усі місячні місії, окрім однієї - "Apollo-13", досягли своїх основних цілей. Програма завершилася місією "Apollo-17" 1972 року.

