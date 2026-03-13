NASA планує вперше за 50 років відправити астронавтів з Artemis на Місяць у квітні

$44.160.1950.960.02
ukenru
Ексклюзив
12 березня, 21:38 • 18472 перегляди
Відомий український співак ексклюзивно розповів, скільки витрачає на життя щомісяця
Ексклюзив
12 березня, 16:05 • 47565 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
12 березня, 15:30 • 44813 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66361 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
12 березня, 14:55 • 35850 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
12 березня, 14:27 • 24218 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 19727 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 23506 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 40316 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 50229 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2м/с
47%
758мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Американський літак-заправник KC-135 розбився у повітряному просторі Іраку12 березня, 22:40 • 35522 перегляди
У Криму та Севастополі пролунали вибухи, працює ППО і зник інтернет - монітори12 березня, 23:18 • 6892 перегляди
Пустелю Сахара в Алжирі вкрив сніг через аномальне зниження температуриPhoto12 березня, 23:40 • 5738 перегляди
Україна першою протестує новий купол ППО Michelangelo від Leonardo12 березня, 23:58 • 32322 перегляди
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 5876 перегляди
Публікації
Куди піти на вихідні у Києві: 14-15 березня07:00 • 6154 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
12 березня, 15:26 • 66364 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори12 березня, 13:41 • 39398 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 34853 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 63452 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Алі Хаменеї
Музикант
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Ізраїль
Ірак
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною12 березня, 17:23 • 21321 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo12 березня, 14:36 • 21358 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг12 березня, 14:24 • 19870 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 35969 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 54764 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Financial Times
TikTok

NASA планує вперше за 50 років відправити астронавтів з Artemis на Місяць у квітні

Київ • УНН

 • 2166 перегляди

Місія Artemis II з чотирма астронавтами запланована на 1 квітня після завершення ремонту ракети. NASA оцінює шанси на успіх нової системи у 50 відсотків.

NASA планує вперше за 50 років відправити астронавтів з Artemis на Місяць у квітні

NASA у четвер дозволило запуск своєї ракети на Місяць у квітні з чотирма астронавтами після завершення останнього етапу ремонту, пише УНН з посиланням на AP.

Деталі

98-метрову ракету буде вивезено з ангару назад на стартовий майданчик наступного тижня в Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді в США, що дозволить зробити спробу запуску вже 1 квітня. Це буде перший політ людства на Місяць за понад 50 років.

Екіпаж "Artemis II" мав би здійснити обліт Місяця на початку цього року, але виток палива та інші проблеми з ракетою-носієм завадили цьому.

Хоча NASA вдалося усунути виток водневого палива на стартовому майданчику в лютому, проблема з потоком гелію змусила космічне агентство повернути ракету в будівлю збирання ракет для ремонту, перенісши місію на квітень.

У космічного агентства залишилося лише шість днів на початку квітня для запуску, після чого місія буде припинена до 30 квітня - початку травня. "Це випробувальний політ, і він не позбавлений ризику, але наша команда і наше обладнання готові", - заявила журналістам Лорі Глейз із NASA наприкінці дводенного огляду готовності до польоту.

Глейз та інші представники NASA відмовилися назвати ймовірність ризику для майбутньої місії.

Історія показує, що у нової ракети по суті 50% шансів на успіх, сказав Джон Ганікатт, голова групи управління місією.

З моменту єдиного попереднього польоту SLS - понад три роки тому без екіпажу - минуло так багато часу, що важко зрозуміти будь-які цифри оцінки ризику, сказав Ганікатт.

"Це не перший політ, - сказала Глейз. - Але ми також не працюємо у регулярному режимі. Тому у нас виразно значно більше ризиків, ніж у системи, яка постійно літає".

NASA планує створити ядерний реактор на Місяці до 2030 року15.01.26, 02:15 • 5352 перегляди

Наприкінці минулого місяця новий адміністратор NASA Джаред Айзекман оголосив про масштабну реорганізацію програми "Artemis" з метою прискорення процесів та, таким чином, зниження ризиків. Невдоволений повільним темпом і тривалими перервами між місячними місіями, він додав додатковий тренувальний політ на орбіті навколо Землі наступного року. Тепер це нова "Artemis III", а висадка на Місяць двох астронавтів перенесена на "Artemis IV". Айзекман планує одну, а можливо, і дві місячні висадки у 2028 році.

Управління генерального інспектора NASA цього тижня попередило під час аудиту, що космічному агентству необхідно розробити план порятунку своїх місячних екіпажів. Згідно зі звітом, посадка поблизу південного полюса Місяця буде більш ризикованою, ніж для астронавтів "Apollo" ближче до екватора з огляду на складний полярний рельєф.

У звіті місячні посадкові модулі названі основною причиною потенційної загибелі екіпажів під час перших кількох місячних висадок у межах програми "Artemis". У ньому вказано пороговий рівень загибелі екіпажів для космічного агентства - 1 до 40 для місячних операцій та 1 до 30 для місій "Artemis" загалом.

Компанії SpaceX Ілона Маска та Blue Origin Джеффа Безоса, які отримали від NASA контракт на постачання місячних посадкових модулів для астронавтів, прискорили роботу, щоб укластися в нову цільову дату - 2028 рік. Управління генерального інспектора заявило, що залишається багато технічних проблем, включаючи дозаправку посадкових модулів на орбіті навколо Землі перед польотом на Місяць.

Доповнення

NASA відправило на Місяць 24 астронавти у рамках програми "Apollo", 12 з яких успішно приземлилися. Усі місячні місії, окрім однієї - "Apollo-13", досягли своїх основних цілей. Програма завершилася місією "Apollo-17" 1972 року.

NASA знову скасувало березневий запуск місії Artemis II навколо Місяця через технічну несправність ракети22.02.26, 01:57 • 17305 переглядiв

Юлія Шрамко

СвітТехнології
Техніка
SpaceX
NASA
Blue Origin
Джефф Безос
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки
Флорида