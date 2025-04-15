Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.
Джефф Безос відправив у космос перший в історії повністю жіночий екіпаж на ракеті Blue Origin. Серед них: Кеті Перрі, Лорен Санчес та інші.
Лорен Санчес поділилася загадковим дописом після новин про її майбутнє весілля з Джеффом Безосом. Пара планує пишне весілля влітку у Венеції.
Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес планують провести масштабне весілля цього літа. Раніше пара вже влаштувала заручини на яхті Koru за участі зіркових гостей.
Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. Це буде перший такий політ після Валентини Терешкової у 1963 році.
Boeing попередив 800 співробітників про можливе скорочення 400 посад через потенційне припинення програми SLS. Білий дім може запропонувати припинити використання ракети вартістю $2 млрд за запуск.
Blue Origin успішно здійснила перший тестовий запуск 98-метрової ракети New Glenn з мису Канаверал. Ракета доставила на орбіту прототип супутника, демонструючи потенціал для майбутніх місячних місій.
росія втрачає позиції в космічній галузі через санкції та війну в Україні. Трамп може використати це як важіль тиску, запропонувавши путіну участь у програмі Artemis в обмін на припинення війни.
Blue Origin відклала дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.
Вартість 10-річних запозичень Великої Британії досягла максимуму з часів фінансової кризи 2008 року. Уряд може бути змушений вдатися до жорсткої економії через високі витрати на обслуговування державного боргу.
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відклала дебютний орбітальний запуск своєї нової 98-метрової ракети New Glenn через технічні несправності. Запуск планували здійснити з мису Канаверал, але після кількох затримок місію скасували.
Blue Origin успішно провела 24-секундне випробування семи головних двигунів ракети New Glenn. Перший запуск надважкого ракетоносія очікується не раніше 6 січня.
Джефф Безос заблокував публікацію редакційної заяви Washington Post на підтримку кандидата в президенти. Власник видання вважає, що підтримка кандидатів посилює уявлення про упередженість ЗМІ.
SpaceX планує запускати свою мега-ракету Starship до 120 разів на рік. Це викликає занепокоєння у конкурентів, таких як Blue Origin та United Launch Alliance.
У віці 90 років Ед Дуайт, перший чорношкірий кандидат в астронавти в 1960-х роках, нарешті досягнув космосу після 63 років очікування, полетівши з Blue Origin.
Blue Origin успішно здійснила свій 24-й запуск космічної ракети, доставивши 33 корисні вантажі для різних організацій без туристів на борту, що стало першим успішним польотом після аварії, що сталася у вересні 2022 року.
Blue Origin має намір знову запустити свою ракету New Shepard після річної перерви через аварію.