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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 18070 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 128499 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 123265 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 124692 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 123600 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 127013 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 189845 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76704 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 163958 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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Космічний туризм набирає оберти: близько 120 цивільних осіб вже були у космосі

Приватні компанії, як Blue Origin та Virgin Galactic, відправили майже 120 цивільних у космос. Суборбітальні польоти коштують близько $500 тис., а оренда капсули SpaceX – $200 млн.

Новини Світу • 14 квітня, 14:10 • 6460 перегляди

Кеті Перрі та наречена Джеффа Безоса Лорен Санчес відправились у космос

Джефф Безос відправив у космос перший в історії повністю жіночий екіпаж на ракеті Blue Origin. Серед них: Кеті Перрі, Лорен Санчес та інші.

Новини Світу • 14 квітня, 13:42 • 6890 перегляди

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес поділилася загадковим дописом після новин про її майбутнє весілля з Джеффом Безосом. Пара планує пишне весілля влітку у Венеції.

Новини Світу • 24 березня, 16:15 • 52923 перегляди

Засновник Amazon планує велике весілля влітку 2025 року - ЗМІ

Засновник Amazon Джефф Безос та його наречена Лорен Санчес планують провести масштабне весілля цього літа. Раніше пара вже влаштувала заручини на яхті Koru за участі зіркових гостей.

Новини Світу • 7 березня, 13:56 • 121772 перегляди

Blue Origin готує історичний політ: хто увійде до першого жіночого екіпажу за 62 роки

Джефф Безос оголосив про запуск ракети Blue Origin з повністю жіночим екіпажем з шести осіб, включаючи Кеті Перрі та його наречену. Це буде перший такий політ після Валентини Терешкової у 1963 році.

Новини Світу • 27 лютого, 20:03 • 26117 перегляди

Boeing готується до можливого закриття програми NASA з виробництва ракети SLS

Boeing попередив 800 співробітників про можливе скорочення 400 посад через потенційне припинення програми SLS. Білий дім може запропонувати припинити використання ракети вартістю $2 млрд за запуск.

Новини Світу • 8 лютого, 11:24 • 61616 перегляди

Blue Origin вперше запустила ракету New Glenn: що відомо про конкурента SpaceX

Blue Origin успішно здійснила перший тестовий запуск 98-метрової ракети New Glenn з мису Канаверал. Ракета доставила на орбіту прототип супутника, демонструючи потенціал для майбутніх місячних місій.

Новини Світу • 16 січня, 09:37 • 35709 перегляди

Мир в обмін на космос: як Трамп може змусити путіна зупинити війну

росія втрачає позиції в космічній галузі через санкції та війну в Україні. Трамп може використати це як важіль тиску, запропонувавши путіну участь у програмі Artemis в обмін на припинення війни.

Політика • 16 січня, 08:37 • 29071 перегляди

Blue Origin знову переносить запуск ракети New Glenn: що пішло не так

Blue Origin відклала дебютний запуск ракети New Glenn з 14 на 16 січня через технічні проблеми та погодні умови. Запуск 98-метрової ракети планується здійснити з мису Канаверал у часовому проміжку з 01:00 до 04:00.

Новини Світу • 14 січня, 08:17 • 28318 перегляди

Ілон Маск не загроза: що насправді лякає уряд Великої Британії в умовах економічної кризи

Вартість 10-річних запозичень Великої Британії досягла максимуму з часів фінансової кризи 2008 року. Уряд може бути змушений вдатися до жорсткої економії через високі витрати на обслуговування державного боргу.

Новини Світу • 13 січня, 11:06 • 24503 перегляди

Blue Origin Безоса відкладає перший запуск ракети New Glenn, готової кинути виклик SpaceX Маска

Компанія Blue Origin Джеффа Безоса відклала дебютний орбітальний запуск своєї нової 98-метрової ракети New Glenn через технічні несправності. Запуск планували здійснити з мису Канаверал, але після кількох затримок місію скасували.

Новини Світу • 13 січня, 10:30 • 27292 перегляди

Компанія Blue Origin провела успішне тестування двигунів ракети New Glenn: коли запуск

Blue Origin успішно провела 24-секундне випробування семи головних двигунів ракети New Glenn. Перший запуск надважкого ракетоносія очікується не раніше 6 січня.

Технології • 28 грудня, 15:50 • 18882 перегляди

Безос не дозволив Washington Post підтримати кандидата у президенти США

Джефф Безос заблокував публікацію редакційної заяви Washington Post на підтримку кандидата в президенти. Власник видання вважає, що підтримка кандидатів посилює уявлення про упередженість ЗМІ.

Новини Світу • 29 жовтня, 07:54 • 15391 перегляди

SpaceX планує здійснювати до 120 запусків на рік, але конкуренти не в захваті від цього

SpaceX планує запускати свою мега-ракету Starship до 120 разів на рік. Це викликає занепокоєння у конкурентів, таких як Blue Origin та United Launch Alliance.

Новини Світу • 3 липня, 16:11 • 21661 перегляди

Перший чорношкірий астронавт нарешті досяг космосу, після 63 років очікування

У віці 90 років Ед Дуайт, перший чорношкірий кандидат в астронавти в 1960-х роках, нарешті досягнув космосу після 63 років очікування, полетівши з Blue Origin.

Технології • 20 травня, 13:07 • 118717 перегляди

Вперше за 15 місяців: Blue Origin Джеффа Безоса успішно запустила ракету New Shepard

Blue Origin успішно здійснила свій 24-й запуск космічної ракети, доставивши 33 корисні вантажі для різних організацій без туристів на борту, що стало першим успішним польотом після аварії, що сталася у вересні 2022 року.

Новини Світу • 20 грудня, 09:52 • 27870 перегляди

Blue Origin Джеффа Безоса повертається в космос після аварії

Blue Origin має намір знову запустити свою ракету New Shepard після річної перерви через аварію.

Новини Світу • 18 грудня, 08:38 • 39678 перегляди