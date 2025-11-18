Китайські астронавти опинилися в пастці на орбіті після використання їхнього корабля для порятунку
Китайські астронавти застрягли на космічній станції "Тяньгун" після того, як їхній корабель "Шеньчжоу-21" терміново повернув на Землю попередній екіпаж. Капсула попередньої місії "Шеньчжоу-20" була пошкоджена ймовірним космічним сміттям, залишивши нинішній екіпаж без транспортного засобу для повернення.
Троє китайських астронавтів застрягли на орбіті на борту космічної станції "Тяньгун", оскільки їхній власний космічний корабель "Шеньчжоу-21" був використаний для термінового повернення на Землю попереднього екіпажу, чия капсула була пошкоджена ймовірним космічним сміттям. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
Деталі
Нинішній екіпаж, який бере участь у шестимісячній місії "Шеньчжоу-21", залишився без транспортного засобу на випадок надзвичайної ситуації.
Інцидент стався після того, як повернення попередньої групи, місії "Шеньчжоу-20", було затримано більш ніж на тиждень. Астронавти мали повернутися 5 листопада, але затрималися на дев'ять днів через виявлення крихітних тріщин у вікні їхньої капсули "Шеньчжоу-20", які, ймовірно, виникли внаслідок удару космічного сміття.
Замість того, щоб ризикувати, екіпаж "Шеньчжоу-20" у п'ятницю був повернутий на Землю на борту корабля "Шеньчжоу-21", який щойно доставив на станцію новий екіпаж. Ця вимушена заміна залишила новий екіпаж без власної капсули для повернення.
Китайське агентство пілотованого космосу (CMSA) повідомило, що наступний корабель, "Шеньчжоу-22", який має стати заміною, "буде запущено у відповідний час у майбутньому", проте точну дату не назвало.
