Потужний спалах на Сонці: NASA врятувало російських астронавтів на МКС
Київ • УНН
Потужний спалах на Сонці класу Х5.1, що стався 12 листопада, змусив NASA перемістити російських астронавтів МКС у захищений модуль. Сонячні частинки досягли Землі, спричинивши сонячну бурю.
Через потужний спалах на Сонці, що стався в ніч на 12 листопада, NASA довелося рятувати російських астронавтів на міжнародній космічній станції (МКС). Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.
Деталі
В ніч з 11 на 12 листопада на Сонці стався найпотужніший спалах класу Х5.1 - він супроводжувався викидом плазми. Сонячні частинки, які досягли Землі, врізалася в магнітне поле нашої планети, а також частково проникли в верхні шари атмосфери.
Через потужну сонячну бурю Центр управління МКС, який розташований у Г'юстоні (США) доручив трьом російським учасникам МКС переміститися в більш захищений лабораторний модуль орбітальної станції.
Екіпаж МКС, який складається не лише з росіян, отримав список місць, яких слід уникати під час сильної активності на Сонці.
