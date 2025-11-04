Чорна діра поглинула гігантську зірку, спричинивши найяскравіший спалах в історії спостережень

Астрономи зафіксували найяскравіший енергетичний спалах, який коли-небудь спостерігали. Він стався, коли надмасивна чорна діра розірвала й проковтнула величезну зірку, що підійшла занадто близько. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спалах, який у піковий момент був у 10 трильйонів разів яскравішим за Сонце, виник у галактиці, розташованій на відстані близько 11 мільярдів світлових років від Землі.

Його джерелом стала чорна діра масою близько 300 мільйонів Сонць, набагато масивніша за ту, що міститься у центрі нашого Чумацького Шляху.

Дослідники вважають, що подія сталася, коли зірка масою від 30 до 200 сонячних мас опинилася надто близько до чорної діри. Під дією колосальної гравітації вона була розірвана - явище, а її залишки почали падати всередину, викликаючи потужне випромінювання.

За словами астрономів, зірка, ймовірно, входила до групи світил, що оберталися навколо чорної діри. Вона могла змінити свою орбіту через зіткнення або гравітаційну взаємодію з іншим тілом, що наблизило її до точки неповернення.

Як би там не було, зірка підійшла досить близько до надмасивної чорної діри, що вона "спагеттифікувалася" – тобто витягнулася, ставши довгою та тонкою, через силу тяжіння надмасивної чорної діри, яка посилюється, коли ви наближаєтесь до неї дуже близько. Потім цей матеріал спіралеподібно обертався навколо надмасивної чорної діри, коли падав всередину – сказав астроном і співавтор дослідження К. Е. Саавік Форд з Мангеттенського громадського коледжу та аспірантського центру Міського університету Нью-Йорка.

Коли залишки зірки почали падати в чорну діру, газ нагрівся і засвітився, створивши вражаючий спалах. За час спостережень його яскравість зросла у 40 разів, досягнувши максимуму в червні 2018 року. Цей спалах виявився у 30 разів потужнішим, ніж будь-який інший, зафіксований раніше.

Спостереження проводили за допомогою телескопів у Каліфорнії, Аризоні та на Гаваях. Інші можливі пояснення — вибух зірки, струмінь матерії чи гравітаційне лінзування — були відкинуті, оскільки не відповідали зібраним даним.

Подія, яку бачать астрономи сьогодні, насправді сталася мільярди років тому — настільки далеко, що світлу знадобився майже весь вік Всесвіту, щоб дістатися до Землі.

Зараз спалах поступово згасає, і дослідники прогнозують, що процес триватиме близько 11 років.

Спалах усе ще згасає - зазначив провідний автор дослідження, астроном Каліфорнійського технологічного інституту Метью Грем.

Нагадаємо

У надрах Енцелада, супутника Сатурна, виявлено хімічні реакції, які можуть свідчити про існування життя. Згідно з аналізом даних зонда Cassini, знайдено органічні сполуки, що є попередниками життя.