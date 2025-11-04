Чорна діра поглинула гігантську зірку, спричинивши найяскравіший спалах в історії спостережень

ukenru
18:53 • 3036 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удари по нафтопереробних і хімічних об’єктах у росії та на окупованій Херсонщині
Ексклюзив
18:07 • 10543 перегляди
Експерт розкрив секрети вибору безперебійника для дому: як підібрати потужність та тип батареї
17:53 • 12593 перегляди
Із заходами безпеки, невеличкою ковзанкою та обмеженнями по "світлу": головну ялинку України встановлять на Софійській площі
17:22 • 13324 перегляди
У середу у низці областей України вимикатимуть світло: в Укренерго повідомили коли і скільки черг
15:06 • 16960 перегляди
Стеження за Офісом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обшуки
Ексклюзив
14:17 • 30912 перегляди
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
13:39 • 29124 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
4 листопада, 12:32 • 18629 перегляди
Єврокомісія представила звіт про розширення ЄС: оцінила прогрес України, але вказала на "необхідне прискорення темпів реформ"
4 листопада, 11:55 • 17918 перегляди
Рада ухвалила закон для покращення мобільного інтернету та зв’язку в Україні
4 листопада, 11:12 • 15264 перегляди
ЄС схвалив черговий транш для України у межах Ukraine Facility в 1,8 млрд євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Скандал навколо центру на ДВРЗ у Києві: військових перевели за межі столиці - нардепPhoto4 листопада, 10:24 • 17043 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27447 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25451 перегляди
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 9994 перегляди
Ватикан офіційно заявив: світ врятував Ісус, а не Діва Марія – новий декрет Папи Римського18:09 • 9206 перегляди
Публікації
Кохання поза декларацією: НАЗК має перевірити в.о. ректора Державного біотехнологічного університету Кудряшова через незадекларовану наречену
Ексклюзив
14:17 • 30912 перегляди
Печемо шарлотку: топ простих та смачних рецептівPhoto13:50 • 25695 перегляди
росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості
Ексклюзив
13:39 • 29124 перегляди
Чи став ШІ порятунком від кадрового голоду в Україні
Ексклюзив
4 листопада, 07:25 • 51368 перегляди
"Конкурентні війни" за участі силовиків: як під удар потрапили авіабізнес і оборонні контракти4 листопада, 06:30 • 48719 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Єрмак
Папа Франциск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Покровськ
Донецька область
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Виконавець ролі Цукерберга сколихнув світ селебріті: Джессі Айзенберг заявив, що готовий пожертвувати нирку незнайомцю16:38 • 10201 перегляди
У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка4 листопада, 12:13 • 27653 перегляди
Джонатан Бейлі названий найсексуальнішим чоловіком 2025 року за версією PeoplePhoto4 листопада, 06:59 • 36316 перегляди
Кім Кардаш'ян засумнівалася у висадці на Місяць. У NASA відповіли3 листопада, 15:33 • 31892 перегляди
Сідні Свіні з'явилася на перегонах NASCAR після сварки з екс-нареченимPhoto3 листопада, 10:50 • 35939 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Financial Times
Північний потік

Чорна діра поглинула гігантську зірку, спричинивши найяскравіший спалах в історії спостережень

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Астрономи зафіксували найяскравіший спалах в історії, що стався внаслідок поглинання зірки надмасивною чорною дірою. Ця подія, яскравістю в 10 трильйонів Сонць, відбулася за 11 мільярдів світлових років від Землі.

Чорна діра поглинула гігантську зірку, спричинивши найяскравіший спалах в історії спостережень

Астрономи зафіксували найяскравіший енергетичний спалах, який коли-небудь спостерігали. Він стався, коли надмасивна чорна діра розірвала й проковтнула величезну зірку, що підійшла занадто близько. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Спалах, який у піковий момент був у 10 трильйонів разів яскравішим за Сонце, виник у галактиці, розташованій на відстані близько 11 мільярдів світлових років від Землі.

Його джерелом стала чорна діра масою близько 300 мільйонів Сонць, набагато масивніша за ту, що міститься у центрі нашого Чумацького Шляху.

Дослідники вважають, що подія сталася, коли зірка масою від 30 до 200 сонячних мас опинилася надто близько до чорної діри. Під дією колосальної гравітації вона була розірвана - явище, а її залишки почали падати всередину, викликаючи потужне випромінювання.

За словами астрономів, зірка, ймовірно, входила до групи світил, що оберталися навколо чорної діри. Вона могла змінити свою орбіту через зіткнення або гравітаційну взаємодію з іншим тілом, що наблизило її до точки неповернення.

Як би там не було, зірка підійшла досить близько до надмасивної чорної діри, що вона "спагеттифікувалася" – тобто витягнулася, ставши довгою та тонкою, через силу тяжіння надмасивної чорної діри, яка посилюється, коли ви наближаєтесь до неї дуже близько. Потім цей матеріал спіралеподібно обертався навколо надмасивної чорної діри, коли падав всередину

– сказав астроном і співавтор дослідження К. Е. Саавік Форд з Мангеттенського громадського коледжу та аспірантського центру Міського університету Нью-Йорка.

Коли залишки зірки почали падати в чорну діру, газ нагрівся і засвітився, створивши вражаючий спалах. За час спостережень його яскравість зросла у 40 разів, досягнувши максимуму в червні 2018 року. Цей спалах виявився у 30 разів потужнішим, ніж будь-який інший, зафіксований раніше.

Спостереження проводили за допомогою телескопів у Каліфорнії, Аризоні та на Гаваях. Інші можливі пояснення — вибух зірки, струмінь матерії чи гравітаційне лінзування — були відкинуті, оскільки не відповідали зібраним даним.

Подія, яку бачать астрономи сьогодні, насправді сталася мільярди років тому — настільки далеко, що світлу знадобився майже весь вік Всесвіту, щоб дістатися до Землі.

Зараз спалах поступово згасає, і дослідники прогнозують, що процес триватиме близько 11 років.

Спалах усе ще згасає

- зазначив провідний автор дослідження, астроном Каліфорнійського технологічного інституту Метью Грем.

Нагадаємо

У надрах Енцелада, супутника Сатурна, виявлено хімічні реакції, які можуть свідчити про існування життя. Згідно з аналізом даних зонда Cassini, знайдено органічні сполуки, що є попередниками життя.

Алла Кіосак

Новини СвітуТехнології
Техніка
Енергетика
Аризона
Каліфорнія
Гаваї