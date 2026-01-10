Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва

$42.990.00
50.180.00
ukenru
9 січня, 20:32 • 15348 перегляди
США та Україна підпишуть угоду про реконструкцію на 800 млрд доларів - The Telegraph
9 січня, 15:56 • 32098 перегляди
У Раду надійшли заяви про відставку Федорова та Шмигаля
9 січня, 14:55 • 31385 перегляди
Обмеження руху на низці трас скасували: актуальна ситуація на дорогах
9 січня, 14:44 • 31395 перегляди
Україна надала право на видобуток літію другу Трампа - NYT
9 січня, 13:30 • 26202 перегляди
Інфляція за рік сповільнилася до 8%: на що зросли ціни і що подешевшалоPhoto
Ексклюзив
9 січня, 13:30 • 21605 перегляди
Заробіток на смерті: чи могли дані померлих пацієнтів Odrex ставати товаром?
9 січня, 13:24 • 15704 перегляди
Наступне засідання "Рамштайн" відбудеться у лютому - Шмигаль
Ексклюзив
9 січня, 12:35 • 13872 перегляди
Злив води з систем опалення житлових будинків у Києві: експерт пояснив, чому це необхідно
9 січня, 12:10 • 10091 перегляди
Якщо буде відповідний сигнал: Сибіга заявив, що українська делегація готова прибути до США для переговорів
9 січня, 11:53 • 13657 перегляди
У СБУ показали уламки "Орєшніка", яким рф атакувала ЛьвівщинуPhotoVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.5м/с
76%
738мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нафта подорожчала на 2% через заворушення в Ірані та ескалацію в Україні9 січня, 23:09 • 5372 перегляди
Латвія скликає Радбез ООН через удар російською балістичною ракетою поблизу кордонів НАТО9 січня, 23:56 • 3034 перегляди
Alfa Romeo представила Giulia Luna Rossa: тираж лише 10 одиниць та п’ятикратна притискна силаPhoto10 січня, 01:01 • 3414 перегляди
Комікс про Супермена, викрадений у Ніколаса Кейджа, продали за рекордні $15 мільйонів04:40 • 4820 перегляди
Мексиканська нафта прибула на Кубу всупереч тиску Вашингтона05:29 • 14928 перегляди
Публікації
Негода в Україні vs навчання: які регіони вирішили перейти на дистанційку, а які - ще думають9 січня, 16:19 • 21058 перегляди
Секрети приготування ідеального тірамісу: класичний рецепт та полуничний варіантPhoto8 січня, 18:39 • 67032 перегляди
Коли можуть відбутись вибори Президента та що нового у вимогах до кандидатів: ЦВК напрацювала пропозиції щодо проведення повоєнних виборів8 січня, 17:08 • 94792 перегляди
Історії, які намагалися стерти: чому сайт StopOdrex так дошкуляє клініці “Одрекс”8 січня, 15:30 • 67784 перегляди
Провісники смерті. Агенти похоронного бюро в Одесі дізнаються про те, що пацієнт помер раніше за його родичівPhoto
Ексклюзив
8 січня, 13:48 • 89639 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джон Гілі
Ентоні Албаніз
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Білий дім
Іран
Реклама
УНН Lite
Євробачення-2026: стартувало голосування за десятого фіналіста нацвідбору у "Дії"Video8 січня, 08:37 • 62171 перегляди
Warner Bros. відхиляє оновлену пропозицію Paramount про поглинання - CNN7 січня, 14:22 • 64594 перегляди
Крістен Стюарт заявила, що "хотіла б" зняти перезапуск "Сутінків"6 січня, 12:31 • 85755 перегляди
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 104042 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 144517 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Соціальна мережа
Фільм
Шахед-136

Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Окамура наголосив, що не бачить причин, через які Чехія має ставитися до України більш лояльно, ніж до інших країн, а також зазначив, що країни не є союзницями.

Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва

Глава чеської Палати депутатів Томіо Окамура відкинув твердження про те, що Чехія є союзником України. Відповідну заяву міністра закордонних справ Петра Мацинки, зроблену в ефірі "Чеського Телебачення" – "Ми, безумовно, союзники України", спікер вважає виключно "особистою думкою" політика, яка не підкріплена програмою нового коаліційного кабінету міністрів Чеської Республіки, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

"У програмній декларації уряду немає жодного слова про те, що Україна є союзником. Я лише дотримуюсь програми нашого кабінету, – на день пізніше, також у програмі "Чеського Телебачення", сказав спікер Томіо Окамура. – Я не бачу причин, через які ми маємо ставитися до України більш лояльно, ніж до інших країн".

Водночас спікер Палати депутатів та голова партії "Свобода та пряма демократія"/SPD спростував думку, що через це в урядовій коаліції можуть виникнути розбіжності. І це незважаючи на те, що прем'єр-міністр Андрій Бабіш та глава МЗС Петро Мацинка підтвердили, що Чехія продовжить координування "снарядної ініціативи" щодо постачання боєприпасів Україні, яку SPD відкидає.

"Я не бачу у цьому протиріччя. Ми, як SPD, виступаємо за припинення відправки будь-яких грошей в Україну, ми домоглися того, щоб Чеська Республіка не надсилала солдатів в Україну. Враховуючи наше становище в уряді, я вважаю це успіхом", – заявив Томіо Окамура, чия партія має в Палаті депутатів 15 голосів зі 108, які припадають на нову правлячу коаліцію.

"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні02.01.26, 01:07 • 25620 переглядiв

Раніше

Посол України в Чехії Василь Зварич відреагував на новорічну промову спікера чеського парламенту Томіо Окамури, у якій останній дозволив собі антиукраїнські заяви. 

Опозиція Чехії ініціює відставку спікера парламенту через його скандальні заяви про Україну02.01.26, 20:45 • 9533 перегляди

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Чехія
Україна