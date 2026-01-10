Черговий випад проти України: спікер парламенту Чехії зробив ще одну різку заяву на адресу Києва

Глава чеської Палати депутатів Томіо Окамура відкинув твердження про те, що Чехія є союзником України. Відповідну заяву міністра закордонних справ Петра Мацинки, зроблену в ефірі "Чеського Телебачення" – "Ми, безумовно, союзники України", спікер вважає виключно "особистою думкою" політика, яка не підкріплена програмою нового коаліційного кабінету міністрів Чеської Республіки, передає УНН із посиланням на "Радіо Прага".

"У програмній декларації уряду немає жодного слова про те, що Україна є союзником. Я лише дотримуюсь програми нашого кабінету, – на день пізніше, також у програмі "Чеського Телебачення", сказав спікер Томіо Окамура. – Я не бачу причин, через які ми маємо ставитися до України більш лояльно, ніж до інших країн".

Водночас спікер Палати депутатів та голова партії "Свобода та пряма демократія"/SPD спростував думку, що через це в урядовій коаліції можуть виникнути розбіжності. І це незважаючи на те, що прем'єр-міністр Андрій Бабіш та глава МЗС Петро Мацинка підтвердили, що Чехія продовжить координування "снарядної ініціативи" щодо постачання боєприпасів Україні, яку SPD відкидає.

"Я не бачу у цьому протиріччя. Ми, як SPD, виступаємо за припинення відправки будь-яких грошей в Україну, ми домоглися того, щоб Чеська Республіка не надсилала солдатів в Україну. Враховуючи наше становище в уряді, я вважаю це успіхом", – заявив Томіо Окамура, чия партія має в Палаті депутатів 15 голосів зі 108, які припадають на нову правлячу коаліцію.

Посол України в Чехії Василь Зварич відреагував на новорічну промову спікера чеського парламенту Томіо Окамури, у якій останній дозволив собі антиукраїнські заяви.

