Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась

Посол України в Чехії Василь Зварич відреагував на новорічну промову спікера чеського парламенту Томіо Окамури, у якій останній дозволив собі антиукраїнські заяви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook українського дипломата.

Деталі

Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні, назвавши війну "безглуздою".

Він також назвав українську владу "хунтою Зеленського", заявив, що країни Заходу допомагають їм "красти і будувати туалети з золота", а також зазначив, що не хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу.

У відповідь Василь Зварич назвав слова Окамури негідними й абсолютно неприйнятними.

Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди. Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти. Очікуємо, що органи державної влади та громадянське суспільство Чехії нададуть належну оцінку цим заявам і їх відповідності високій державній посаді, яку обіймає цей політик - йдеться в заяві посла України в Чехії.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року голова нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти український прапор, встановлений у 2022 році. У відповідь опозиція вивісила нові прапори з вікон парламентських офісів, назвавши дії Окамури ганебними.