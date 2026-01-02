$42.170.18
49.550.24
ukenru
1 січня, 13:04 • 38411 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 59194 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 47647 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 45548 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 157425 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 157058 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 53797 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 45212 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 38145 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 30722 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Посол України в Чехії Василь Зварич назвав негідними антиукраїнські заяви спікера чеського парламенту Томіо Окамури. Окамура виступив проти надання зброї Україні, назвавши війну "безглуздою", та висловив небажання бачити Україну в ЄС.

Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась

Посол України в Чехії Василь Зварич відреагував на новорічну промову спікера чеського парламенту Томіо Окамури, у якій останній дозволив собі антиукраїнські заяви. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook українського дипломата.

Деталі

Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні, назвавши війну "безглуздою".

Він також назвав українську владу "хунтою Зеленського", заявив, що країни Заходу допомагають їм "красти і будувати туалети з золота", а також зазначив, що не хоче бачити Україну у складі Європейського Союзу.

У відповідь Василь Зварич назвав слова Окамури негідними й абсолютно неприйнятними.

Образливі та сповнені ненависті заяви Томіо Окамури на адресу України та українців, озвучені сьогодні у його новорічній промові, ми розцінюємо як його особисту позицію, сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди. Вони суперечать принципам демократичного суспільства та цінностям, на яких ґрунтується Чеська Республіка як невідʼємна частина європейської спільноти. Очікуємо, що органи державної влади та громадянське суспільство Чехії нададуть належну оцінку цим заявам і їх відповідності високій державній посаді, яку обіймає цей політик

 - йдеться в заяві посла України в Чехії.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року голова нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти український прапор, встановлений у 2022 році. У відповідь опозиція вивісила нові прапори з вікон парламентських офісів, назвавши дії Окамури ганебними.

Євген Устименко

