Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать

1 января, 13:04 • 40085 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 62898 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 50138 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 47939 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 162203 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 159762 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 54562 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 45539 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 38353 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 30860 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
россия передала США данные с дрона, который якобы атаковал резиденцию путина1 января, 22:32 • 12490 просмотра
"Пусть воруют, но не в Чехии": спикер парламента выступил против поставок оружия Украине1 января, 23:07 • 18750 просмотра
Атака на Запорожье: враг нанес 9 ударов, в городе возник еще один пожарPhoto1 января, 23:39 • 10129 просмотра
Николаев под ударом вражеских дронов: в городе прогремели три взрыва2 января, 01:26 • 11327 просмотра
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать07:50 • 4990 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 28976 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 46675 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 162242 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 91115 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 115271 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Илон Маск
Джо Байден
Эмманюэль Макрон
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Донецкая область
Белый дом
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 28771 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 37427 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 38023 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 91092 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 36928 просмотра
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Старлинк
Хранитель

Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 5756 просмотра

Посол Украины в Чехии Василий Зварыч назвал недостойными антиукраинские заявления спикера чешского парламента Томио Окамуры. Окамура выступил против предоставления оружия Украине, назвав войну «бессмысленной», и выразил нежелание видеть Украину в ЕС.

Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать

Посол Украины в Чехии Василий Зварич отреагировал на новогоднюю речь спикера чешского парламента Томио Окамуры, в которой последний позволил себе антиукраинские заявления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook украинского дипломата.

Подробности

Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине, назвав войну "бессмысленной".

Он также назвал украинские власти "хунтой Зеленского", заявил, что страны Запада помогают им "воровать и строить туалеты из золота", а также отметил, что не хочет видеть Украину в составе Европейского Союза.

В ответ Василий Зварич назвал слова Окамуры недостойными и абсолютно неприемлемыми.

Оскорбительные и полные ненависти заявления Томио Окамуры в адрес Украины и украинцев, озвученные сегодня в его новогодней речи, мы расцениваем как его личную позицию, сформированную, очевидно, под влиянием российской пропаганды. Они противоречат принципам демократического общества и ценностям, на которых основывается Чешская Республика как неотъемлемая часть европейского сообщества. Ожидаем, что органы государственной власти и гражданское общество Чехии дадут надлежащую оценку этим заявлениям и их соответствию высокой государственной должности, которую занимает этот политик

 - говорится в заявлении посла Украины в Чехии.

Напомним

В ноябре 2025 года глава нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять украинский флаг, установленный в 2022 году. В ответ оппозиция вывесила новые флаги из окон парламентских офисов, назвав действия Окамуры позорными.

Евгений Устименко

Новый год
российская пропаганда
Война в Украине
Европейский Союз
Чешская Республика
Владимир Зеленский
Украина