Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать

Посол Украины в Чехии Василий Зварич отреагировал на новогоднюю речь спикера чешского парламента Томио Окамуры, в которой последний позволил себе антиукраинские заявления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook украинского дипломата.

Подробности

Томио Окамура выступил против предоставления оружия Украине, назвав войну "бессмысленной".

Он также назвал украинские власти "хунтой Зеленского", заявил, что страны Запада помогают им "воровать и строить туалеты из золота", а также отметил, что не хочет видеть Украину в составе Европейского Союза.

В ответ Василий Зварич назвал слова Окамуры недостойными и абсолютно неприемлемыми.

Оскорбительные и полные ненависти заявления Томио Окамуры в адрес Украины и украинцев, озвученные сегодня в его новогодней речи, мы расцениваем как его личную позицию, сформированную, очевидно, под влиянием российской пропаганды. Они противоречат принципам демократического общества и ценностям, на которых основывается Чешская Республика как неотъемлемая часть европейского сообщества. Ожидаем, что органы государственной власти и гражданское общество Чехии дадут надлежащую оценку этим заявлениям и их соответствию высокой государственной должности, которую занимает этот политик - говорится в заявлении посла Украины в Чехии.

Напомним

В ноябре 2025 года глава нижней палаты парламента Чехии Томио Окамура приказал снять украинский флаг, установленный в 2022 году. В ответ оппозиция вывесила новые флаги из окон парламентских офисов, назвав действия Окамуры позорными.