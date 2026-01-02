У своїй новорічній промові спікер парламенту Чехії Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні. Про це повідомляє Ceske noviny, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зброю не можна відправляти для "підтримки абсолютно безглуздої війни".

Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не у Чехії, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі - сказав Окамура.

Він додав, що "ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми лише тому, що цього хоче провоєнна пропаганда".

Нагадаємо

У листопаді голова нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти український прапор, встановлений у 2022 році. У відповідь опозиція вивісила нові прапори з вікон парламентських офісів, назвавши дії Окамури ганебними.

Чехія продовжує боєприпасну ініціативу: новий міністр оборони назвав підтримку України "само собою зрозумілою"