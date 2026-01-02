$42.350.03
1 січня, 13:04 • 29030 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 38746 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 35391 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 34070 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 133669 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 134663 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 47869 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 42343 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 36419 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 29409 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні

Київ • УНН

 • 108 перегляди

Спікер парламенту Чехії Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні, назвавши війну "безглуздою". Він заявив, що гроші чеських пенсіонерів не повинні йти на підтримку "провоєнної пропаганди".

"Нехай крадуть, але не у Чехії": спікер парламенту виступив проти постачання зброї Україні

У своїй новорічній промові спікер парламенту Чехії Томіо Окамура виступив проти надання зброї Україні. Про це повідомляє Ceske noviny, інформує УНН.

Деталі

За його словами, зброю не можна відправляти для "підтримки абсолютно безглуздої війни".

Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен щось отримує з цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота. Нехай крадуть, але не у Чехії, і нехай такої країни не буде в Європейському Союзі

- сказав Окамура.

Він додав, що "ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми лише тому, що цього хоче провоєнна пропаганда".

Нагадаємо

У листопаді голова нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура наказав зняти український прапор, встановлений у 2022 році. У відповідь опозиція вивісила нові прапори з вікон парламентських офісів, назвавши дії Окамури ганебними.

Вадим Хлюдзинський

