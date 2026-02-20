Експорт оборонної продукції України може сягнути "кількох мільярдів доларів" цього року - заступник секретаря РНБО

Україна може експортувати військові товари та послуги на "кілька мільярдів доларів" цього року після того, як дозволила свої перші продажі за кордон у воєнний час, і розглядає можливість запровадження податку на цей експорт, заявив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян в інтерв'ю Reuters, пише УНН.

Деталі

Раніше цього місяця державна комісія, що займається відповідними ліцензіями у воєнний час, схвалила більшість із 40 заявок виробників оборонного сектору на експорт матеріалів та послуг, повідомив Алоян в інтерв'ю.

Україна призупинила експорт зброї після вторгнення рф у лютому 2022 року та значною мірою покладається на постачання зброї партнерів для захисту від російських військ.

Водночас Україна вкладала ресурси в розвиток своєї оборонної промисловості, зокрема безпілотників та ракет. Використовуючи свій величезний досвід бойових дій, Україна в останні роки пережила бум оборонних технологій.

На запитання про експортний потенціал цього року Алоян відповів: "Враховуючи готову продукцію, запасні частини, компоненти та послуги, які можна надати, це становить кілька мільярдів доларів".

Загалом, потенціал "значно вищий" за довоєнний експорт, сказав він.

Але Алоян, який є членом комісії, що дозволяє експорт, применшив значення розмов про експортний бум для виробників та розробників зброї відразу.

Власні військові потреби України мають бути на першому місці, сказав він.

Союзники України висловили зацікавленість в отриманні її передових оборонних технологій, сказав Алоян, назвавши Німеччину, Велику Британію, США, країни Північної Європи, три країни Близького Сходу та принаймні одну азійську країну серед найбільш зацікавлених.

Одна з країн Близького Сходу, яка має давню історію торгівлі зброєю з Україною, вивчає можливості у сфері безпілотників та важкої техніки, сказав Алоян, відмовившись назвати країну.

Пріоритет буде надано експорту до країн, які є найбільшими прихильниками Україні у війні, сказав Алоян.

Україна також прагне надати пріоритет спільним підприємствам та іншим формам співпраці з іноземними країнами для залучення фінансових ресурсів, створення нових ланцюгів поставок зброї на передову та доступу до нових технологій. Це важливіше, ніж простий експорт готової до використання продукції, додав Алоян.

Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у Німеччині

Виробники оборонної продукції, пише видання, тиснуть на Україну, щоб вона відновила експорт, кажучи, що вона ризикує втратити можливості на світовому ринку зброї. Деякі вже створили дочірні компанії для роботи за кордоном.

"Немає бажання чи мети замкнути тут всіх виробників і просто залишити своїх... Є підхід, і він зосереджений на створенні системи, яка надає пріоритет передовій та національним інтересам, - сказав Алоян. - А потім йдуть комерційні інтереси".

Україна також розглядає можливість запровадження експортного мита для виробників оборонної продукції, сказав він.

Хоча остаточного рішення ще не ухвалено, він вважає, що цей захід виправдає рішення держави відновити експорт, оскільки Україна могла би використати доходи для власних недофінансованих військових потреб.

Серед заявок, схвалених комісією, жодна не стосується експорту готової до використання зброї, сказав Алоян, а більшість спрямовані на реімпорт зброї до України для використання на передовій. "Але деякі пов'язані з обладнанням для українсько-американської програми FrankenSAM, яка розробляє зенітно-ракетні системи шляхом поєднання радянських систем, що належать Україні, із західними ракетами", пише видання.

Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї