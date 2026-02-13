Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у Німеччині

$42.990.04
51.030.17
ukenru
Ексклюзив
11:25 • 11752 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
10:00 • 20554 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
08:10 • 20966 перегляди
Україна наклала санкції на 91 судно "тіньового флоту" росії
07:58 • 19859 перегляди
На "Рамштайні" домовилися про нові внески 17 країн, термінову поставку ракет до Patriot
Ексклюзив
12 лютого, 16:21 • 33195 перегляди
Хто такий зоопсихолог та коли тварині справді потрібен фахівець з поведінки
Ексклюзив
12 лютого, 16:03 • 57109 перегляди
У їдальні ВР почалися перевірки після підозр про отруєння нардепів
12 лютого, 14:09 • 40000 перегляди
Зеленський нагородив скелетоніста Гераскевича орденом Свободи за громадянську мужність
12 лютого, 13:47 • 54637 перегляди
Умєров заявив, що українські компанії отримали дозволи на експорт зброї
Ексклюзив
12 лютого, 11:56 • 36264 перегляди
Мирні переговори між Україною та росією - коли очікувати на припинення вогню
Ексклюзив
12 лютого, 11:18 • 28069 перегляди
Клініка Odrex у центрі нового скандалу: правоохоронці розслідують самовільне захоплення землі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.3м/с
90%
733мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Світові ціни на нафту знижуються вперше у 2026 році - Bloomberg13 лютого, 02:34 • 13429 перегляди
Норвегія і Франція об'єднали зусилля для посилення оборонних можливостей України13 лютого, 04:21 • 19760 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 23929 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 8410 перегляди
Колишнього заступника глави Офісу Президента Шурму і його брата оголосили у розшук - МВС11:20 • 11239 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
11:25 • 11752 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
10:00 • 20554 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви07:25 • 24259 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 54743 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 96149 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Андрій Сибіга
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Одеська область
Мюнхен
Реклама
УНН Lite
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo09:44 • 8672 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 24473 перегляди
Назар Задніпровський пояснив, чому Галина Безрук обрала роботу в росії замість України12 лютого, 13:20 • 28641 перегляди
Аліна Гросу під пісню "Волошки" розкрила стать свого первісткаVideo12 лютого, 08:43 • 54116 перегляди
Дженніфер Еністон розповіла, як тримає форму у 5711 лютого, 16:53 • 46568 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Фільм

Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у Німеччині

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Президент Зеленський у Німеччині прийняв перший ударний дрон, виготовлений на німецько-українському підприємстві. Цього року 10 тисяч таких дронів посилять українське військо.

Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у Німеччині

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини прийняв перший ударний дрон, спільно виготовлений на першому німецько-українському підприємстві, побачивши перший політ безпілотника, і вже цього року 10 тисяч таких дронів будуть передані і посилять українське військо, про що він повідомив у соцмережах, пише УНН.

Сьогодні ми на першому німецько-українському спільному підприємстві, яке вже виробляє дрони для української армії. Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника

- написав Зеленський.

Як зазначив Президент, "це сучасна українська технологія, перевірена в бою, оснащена штучним інтелектом". "Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів", - зазначив він.

"І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська", - повідомив Зеленський.

З його слів, Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі. "І сьогодні ця лінія працює. Перша в Німеччині. Це реальний результат", - вказав він.

"Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів", - вказав Зеленський.

Президент України висловив вдячність канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу й німецькому народові.

"Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя", - наголосив Зеленський.

Зеленський прибув у Мюнхен і анонсував зустрічі та нові кроки щодо безпеки13.02.26, 12:05 • 2284 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Техніка
Соціальна мережа
Війна в Україні
Фрідріх Мерц
Борис Пісторіус
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна