Зеленський прийняв перший ударний дрон спільного виробництва у Німеччині
Київ • УНН
Президент Зеленський у Німеччині прийняв перший ударний дрон, виготовлений на німецько-українському підприємстві. Цього року 10 тисяч таких дронів посилять українське військо.
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини прийняв перший ударний дрон, спільно виготовлений на першому німецько-українському підприємстві, побачивши перший політ безпілотника, і вже цього року 10 тисяч таких дронів будуть передані і посилять українське військо, про що він повідомив у соцмережах, пише УНН.
Сьогодні ми на першому німецько-українському спільному підприємстві, яке вже виробляє дрони для української армії. Сьогодні я прийняв перший спільно виготовлений ударний дрон. Ми побачили виробничу лінію і перший політ безпілотника
Як зазначив Президент, "це сучасна українська технологія, перевірена в бою, оснащена штучним інтелектом". "Він завдаватиме ударів, здійснюватиме розвідку, захищатиме наших воїнів", - зазначив він.
"І вже цього року 10 тисяч дронів, вироблених тут, будуть передані Україні й посилять наші війська", - повідомив Зеленський.
З його слів, Україна давно працювала над відкриттям ліній спільного виробництва у Європі. "І сьогодні ця лінія працює. Перша в Німеччині. Це реальний результат", - вказав він.
"Загалом до кінця року ми відкриємо 10 спільних підприємств із виробництва українських дронів", - вказав Зеленський.
Президент України висловив вдячність канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу, уряду Німеччини, особисто міністру оборони ФРН Борису Пісторіусу й німецькому народові.
"Україна завжди готова ділитися досвідом, який ми здобули, захищаючи життя", - наголосив Зеленський.
