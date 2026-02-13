Зеленский принял первый ударный дрон совместного производства в Германии

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию принял первый ударный дрон, совместно произведенный на первом немецко-украинском предприятии, увидев первый полет беспилотника, и уже в этом году 10 тысяч таких дронов будут переданы и усилят украинскую армию, о чем он сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня мы на первом немецко-украинском совместном предприятии, которое уже производит дроны для украинской армии. Сегодня я принял первый совместно произведенный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника - написал Зеленский.

Как отметил Президент, "это современная украинская технология, проверенная в бою, оснащенная искусственным интеллектом". "Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов", - отметил он.

"И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", - сообщил Зеленский.

По его словам, Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе. "И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат", - указал он.

"Всего до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов", - указал Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны ФРГ Борису Писториусу и немецкому народу.

"Украина всегда готова делиться опытом, который мы получили, защищая жизнь", - подчеркнул Зеленский.

