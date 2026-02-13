$42.990.04
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Украина ввела санкции против 91 судна "теневого флота" россии
На "Рамштайне" договорились о новых взносах 17 стран, срочной поставке ракет к Patriot
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
Зеленский принял первый ударный дрон совместного производства в Германии

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Президент Зеленский в Германии принял первый ударный дрон, произведенный на немецко-украинском предприятии. В этом году 10 тысяч таких дронов усилят украинскую армию.

Зеленский принял первый ударный дрон совместного производства в Германии

Президент Владимир Зеленский во время визита в Германию принял первый ударный дрон, совместно произведенный на первом немецко-украинском предприятии, увидев первый полет беспилотника, и уже в этом году 10 тысяч таких дронов будут переданы и усилят украинскую армию, о чем он сообщил в соцсетях, пишет УНН.

Сегодня мы на первом немецко-украинском совместном предприятии, которое уже производит дроны для украинской армии. Сегодня я принял первый совместно произведенный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника

- написал Зеленский.

Как отметил Президент, "это современная украинская технология, проверенная в бою, оснащенная искусственным интеллектом". "Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов", - отметил он.

"И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", - сообщил Зеленский.

По его словам, Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе. "И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат", - указал он.

"Всего до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов", - указал Зеленский.

Президент Украины выразил благодарность канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, правительству Германии, лично министру обороны ФРГ Борису Писториусу и немецкому народу.

"Украина всегда готова делиться опытом, который мы получили, защищая жизнь", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский прибыл в Мюнхен и анонсировал встречи и новые шаги по безопасности13.02.26, 12:05 • 2312 просмотров

Юлия Шрамко

