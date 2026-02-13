$42.990.04
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Зеленский прибыл в Мюнхен и анонсировал встречи и новые шаги по безопасности

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Президент Зеленский находится в Мюнхене, где в планах — первое совместное украинско-германское предприятие по производству дронов. Он также проведет двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.

Зеленский прибыл в Мюнхен и анонсировал встречи и новые шаги по безопасности

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Мюнхене в ФРГ и рассказал о программе визита, пишет УНН.

Сегодня в Мюнхене, Германия. Важный день, и будут новые шаги к нашей общей безопасности – Украины и Европы. В плане – первое совместное украинско-германское предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами

- написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "нужно больше наших совместных производств, больше нашей устойчивости, больше координации и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе". "Самое весомое, чего мы можем достичь вместе, - это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты. Спасибо всем, кто помогает!" - указал Президент.

Юлия Шрамко

