Зеленский прибыл в Мюнхен и анонсировал встречи и новые шаги по безопасности
Киев • УНН
Президент Зеленский находится в Мюнхене, где в планах — первое совместное украинско-германское предприятие по производству дронов. Он также проведет двусторонние и многосторонние встречи с партнерами.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Мюнхене в ФРГ и рассказал о программе визита, пишет УНН.
Сегодня в Мюнхене, Германия. Важный день, и будут новые шаги к нашей общей безопасности – Украины и Европы. В плане – первое совместное украинско-германское предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами
По его словам, "нужно больше наших совместных производств, больше нашей устойчивости, больше координации и эффективности нашей общей архитектуры безопасности в Европе". "Самое весомое, чего мы можем достичь вместе, - это завершение войны достойным миром и создание надежных гарантий безопасности для Украины и для всей Европы. Так, чтобы никто в Европе не боялся остаться без защиты. Спасибо всем, кто помогает!" - указал Президент.
