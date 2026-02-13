Зеленский прибыл в Мюнхен и анонсировал встречи и новые шаги по безопасности

Президент Владимир Зеленский сообщил, что сегодня находится в Мюнхене в ФРГ и рассказал о программе визита, пишет УНН.

Сегодня в Мюнхене, Германия. Важный день, и будут новые шаги к нашей общей безопасности – Украины и Европы. В плане – первое совместное украинско-германское предприятие по производству дронов, а также двусторонние и многосторонние встречи с партнерами