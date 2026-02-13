Госсекретарь США Рубио собирается встретиться с Зеленским в Мюнхене

Госсекретарь США Марко Рубио собирается встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, где состоится Мюнхенская конференция по безопасности, о чем заявил журналистам 12 февраля, пишет УНН.

Думаю, да. Думаю, он должен был быть там, и есть шанс встретиться с ним. Считаю, это есть в моем расписании. Я не уверен на 100%, но уверен, что встреча состоится