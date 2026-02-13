Госсекретарь США Рубио собирается встретиться с Зеленским в Мюнхене

$42.990.04
Эксклюзив
12 февраля, 16:21 • 19507 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
12 февраля, 16:03 • 41871 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
12 февраля, 14:09 • 30627 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
12 февраля, 13:47 • 39767 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
12 февраля, 11:56 • 31772 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
12 февраля, 11:18 • 25969 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 26835 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 29556 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 75163 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 51048 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Макрон не планирует встречаться с путиным "в ближайшие дни"12 февраля, 21:42 • 7430 просмотра
Дисквалификация Гераскевича за символ памяти вызвала волну возмущения12 февраля, 21:59 • 10256 просмотра
Полицейские показали эвакуацию семьи из Константиновки и тела погибшей материVideo12 февраля, 22:33 • 10480 просмотра
Транспорт в оккупированном Крыму работает в режиме выживания, опоздания автобусов до 2 часов - ЦНС02:02 • 7662 просмотра
Норвегия и Франция объединили усилия для усиления оборонных возможностей Украины04:21 • 5576 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда07:25 • 30 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 42733 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 84589 просмотра
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto11 февраля, 12:28 • 74552 просмотра
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить11 февраля, 10:54 • 78696 просмотра
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Денис Шмыгаль
Виктор Орбан
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Крым
Венгрия
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 18245 просмотра
Назар Заднепровский объяснил, почему Галина Безрук выбрала работу в России вместо Украины12 февраля, 13:20 • 22296 просмотра
Алина Гросу под песню "Волошки" раскрыла пол своего первенцаVideo12 февраля, 08:43 • 47666 просмотра
Дженнифер Энистон рассказала, как держит форму в 57 лет11 февраля, 16:53 • 41074 просмотра
Рианна с кольцом на пальце подогревает слухи о помолвкеPhoto11 февраля, 14:59 • 42763 просмотра
Социальная сеть
Техника
Отопление
Шахед-136
9К720 Искандер

Госсекретарь США Рубио собирается встретиться с Зеленским в Мюнхене

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Госсекретарь Рубио ожидает встречи с президентом Зеленским в Мюнхене. Он осуждает российские бомбардировки, называя их ужасными страданиями.

Госсекретарь США Рубио собирается встретиться с Зеленским в Мюнхене

Госсекретарь США Марко Рубио собирается встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, где состоится Мюнхенская конференция по безопасности, о чем заявил журналистам 12 февраля, пишет УНН.

Думаю, да. Думаю, он должен был быть там, и есть шанс встретиться с ним. Считаю, это есть в моем расписании. Я не уверен на 100%, но уверен, что встреча состоится

- сказал Рубио, отвечая, ожидает ли он встречи с президентом Зеленским во время визита в Мюнхен.

Мюнхенская конференция по безопасности официально анонсировала участие Зеленского11.02.26, 16:49 • 4616 просмотров

На вопрос, что он думает о российских бомбардировках Украины во время морозов, госсекретарь указал: "Это ужасно. Это - война".

"Именно поэтому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года. Это невероятные страдания. В этом проблема войн. Вот почему войны плохи, и вот почему мы так усердно работаем уже больше года, чтобы попытаться положить конец этой войне", - указал Рубио.

Ситуация с электроснабжением после новой атаки рф остается сложной - Шмыгаль12.02.26, 21:48 • 3638 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
