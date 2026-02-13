Госсекретарь США Рубио собирается встретиться с Зеленским в Мюнхене
Киев • УНН
Госсекретарь Рубио ожидает встречи с президентом Зеленским в Мюнхене. Он осуждает российские бомбардировки, называя их ужасными страданиями.
Госсекретарь США Марко Рубио собирается встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене, где состоится Мюнхенская конференция по безопасности, о чем заявил журналистам 12 февраля, пишет УНН.
Думаю, да. Думаю, он должен был быть там, и есть шанс встретиться с ним. Считаю, это есть в моем расписании. Я не уверен на 100%, но уверен, что встреча состоится
На вопрос, что он думает о российских бомбардировках Украины во время морозов, госсекретарь указал: "Это ужасно. Это - война".
"Именно поэтому мы хотим, чтобы война закончилась. Люди страдают. Сейчас самое холодное время года. Это невероятные страдания. В этом проблема войн. Вот почему войны плохи, и вот почему мы так усердно работаем уже больше года, чтобы попытаться положить конец этой войне", - указал Рубио.
